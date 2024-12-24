Baru Pindah Tim di MotoGP, Murid Valentino Rossi Marco Bezzecchi Langsung Dapat Kejutan dari Bos Aprilia

MURID Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, akan pindah tim di MotoGP 2025. Meski baru bergabung, Bezzecchi langsung dapat perlakuan istimewa dari bos Aprilia Racing yang akan jadi pelabuhan barunya. Dia dapat kejutan khusus dari bos Aprilia, Massimo Rivola.

Kejutan itu datang saat Bezzecchi mengadakan pesta Natal 2024. Pesta itu sendiri digelar di kota kelahirannya, yakni Viserba, Italia, pada pertengahan Desember 2024.

Momen perayaan Natal itu sendiri dibagikan Bezzecchi di Instagram pribadinya, @marcobez72. Dia tampak mengundang fanbase-nya, para sponsor, teman dan keluarganya dalam pesta itu.

Dalam foto dan video yang diunggahnya itu, pembalap berpaspor Italia tersebut terlihat sangat bahagia. Bezzecchi pun mengambil alih meja DJ dan kemudian berkaraoke bersama para tamu yang hadir dengan memainkan lagu-lagu hits untuk pesta di Italia dan juga momen Natal.

Para penggemarnya pun sangat antusias mengikuti pesta tersebut. Tak lupa, mereka meminta tanda tangan murid Valentino Rossi itu sebagai kenang-kenangan di merchandise yang mereka bawa.

“Ini adalah tahun yang sangat istimewa dan sungguh menyenangkan bisa merayakannya lagi bersama semua orang. Sebagai DJ, saya bukan salah satu yang terbaik, tapi saya tetap berharap orang-orang bersenang-senang,” kata Bezzecchi dalam keterangan fotonya.

Yang mengejutkan, ternyata ada sosok bos baru Bezzecchi di Aprilia dalam pestanya itu. Ya, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, hadir untuk merayakan pesta Natal dengan pembalap barunya itu.