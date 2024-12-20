Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Terkait Masalah Kontrak Pelatih Pelatnas PBSI, Taufik Hidayat Punya Kabar Baik

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |19:27 WIB
Terkait Masalah Kontrak Pelatih Pelatnas PBSI, Taufik Hidayat Punya Kabar Baik
Wakil Ketua Umum I PBSI, Taufik Hidayat. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Masalah kontrak pelatih di Pelatnas PBSI kerap menjadi pembicaraan para pencinta bulu tangkis Indonesia. Namun, Wakil Ketua Umum I PBSI, Taufik Hidayat menegaskan kini terkait kontrak akan semakin jelas soal durasi, yakni di awal diberikan waktu dua tahun dengan evaluasi berkala.

PBSI baru saja mengumumkan secara resmi daftar pelatih teknik yang akan mengisi Pelatnas Cipayung pada Jumat (20/12/2024). Mulyo Handoyo ditunjuk sebagai koordinator pelatih yang membawahi 20 pelatih dari lima sektor yang ada.

Kontrak para pelatih baru itu pun menjadi salah satu yang disorot. Sebab, hal itu kerap menimbulkan permasalahan. Contohnya mantan pelatih ganda campuran, Nova Widianto, yang meninggalkan Pelatnas PBSI pada akhir 2022 lalu karena tidak adanya kejelasan kontrak dari PBSI hingga akhirnya hijrah ke Malaysia.

Taufik Hidayat, pun menegaskan bahwa kontrak para pelatih di PBSI kali ini lebih jelas dan detail mengenai durasinya. Kata dia, mereka mendapatkan kontrak awal selama dua tahun tetapi itu semua akan bergantung pada prestasi yang dicapai dalam kurun waktu tersebut.

Wakil Ketua Umum I PBSI, Taufik Hidayat. (PBSI)
Wakil Ketua Umum I PBSI, Taufik Hidayat. (PBSI)

“Kontrak kami akan lebih detail dan jelas soal durasi. Kontrak di awal itu dua tahun, tapi akan bergantung juga soal reward and punishment,” kata Taufik dalam konferensi pers di Pelatnas PBSI, Jumat (20/12/2024).

Lebih lanjut, Taufik menjelaskan bahwa kontrak para pelatih di Pelatnas PBSI benar-benar jelas, tidak boleh abu-abu dan saling terbuka satu sama lain. Dia tak ingin kontrak tersebut justru merugikan salah satu pihak di kemudian hari.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/40/3192031/susy_susanti-FSv5_large.jpg
Kisah Susy Susanti, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Tak Pernah Raih Emas Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/40/3191882/ye_zhaoying-PUYa_large.jpg
Kisah Pilu Ye Zhaoying, Legenda Bulu Tangkis China yang Terbuang dan Terasing di Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/40/3191862/gregoria_mariska_tunjung-bmDY_large.jpg
Kisah Perjuangan Gregoria Mariska Lawan Vertigo: Dari Jatuh Bangun hingga Pesan Menyentuh untuk Mikha Angelo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/40/3191685/wang_chi_lin-UqAc_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Peraih Emas Olimpiade Wang Chi-lin yang Ngamuk Usai Tandem Cedera di BWF World Tour Finals 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/40/3191591/simak_respons_berkelas_an_se_young_usai_pecahkan_3_rekor_gila_di_bwf_world_tour_2025-qChi_large.jpg
Respons Berkelas An Se Young Usai Pecahkan 3 Rekor Gila di BWF World Tour 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/40/3191477/an_se_young-SdBo_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis Uang yang Diperoleh Pebulu Tangkis An Se Young Sepanjang Tahun 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement