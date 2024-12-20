Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Intip Reaksi Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting Usai Irwansyah Resmi Pisah dengan PBSI

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |10:03 WIB
Intip Reaksi Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting Usai Irwansyah Resmi Pisah dengan PBSI
Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie bersama Irwansyah di podium All England 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

REAKSI haru Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting usai Irwansyah resmi pisah dengan PBSI mencuri perhatian. Keduanya berterima kasih atas jasa besar sang pelatih.

Irwansyah resmi meninggalkan Pelatnas PBSI setelah delapan tahun berkarier di Cipayung. Pelatih kelahiran 1974 itu mengungkapkan akan melanjutkan kariernya di India. 

Anthony Ginting berpisah dengan Irwansyah

"Saya berkeinginan untuk mencoba tantangan baru serta mencari pengalaman baru tinggal di luar negri bersama istri dan anak saya. Saya dan keluarga memutuskan untuk menerima tawaran kerja sebagai pelatih di India," ucap Irwansyah kepada Okezone melalui pesan WhatsApp, Kamis (19/12/2024).

Delapan tahun di pelatnas PBSI, Bang Aboy -sapaan akrabnya- meninggalkan legasi yang baik untuk bulu tangkis Indonesia. Anthony dan Jonatan merasa kehilangan pelatih yang terbiasa menukangi tunggal putra itu. 

"Terima kasih atas semua hal baik dan kenangan yang sudah kita lalui bersama. Saya berharap yang terbaik untuk Anda (Irwansyah) di masa," kata Jonatan dalam unggahan akun Instagram pribadinya (@jonatanchristieofficial), dikutip pada Jumat (20/12/2024). 

"Terima kasih atas kenangan dan kerja keras yang telah kita lalu bersama. Saya berharap Anda (Irwansyah) serta keluarga tetap sehat, bahagia, dan panjang umur, sampai kita bertemu lagi," tutur Anthony (@sinisukanthony). 

 

Halaman:
1 2
