Kisah Keisha Fatimah Azzahra, Pebulu Tangkis Indonesia yang Memilih Bela Azerbaijan

KISAH Keisha Fatimah Azzahra menarik untuk diulas. Sebab, pebulu tangkis asal Indonesia ini memilih membela Azerbaijan.

Nama Keisha sempat mencuri perhatian pada ajang Indonesia Masters 2025. Ketika itu, ia tampil di Istora Senayan, Jakarta, bukan dengan bendera Indonesia, melainkan Azerbaijan.

Hal tersebut cukup mengherankan mengingat Keisha lahir di Pekanbaru, Riau. Ia juga merupakan jebolan dari PB Mutiara Bandung.

1. Seleksi Nasional 2022

Semua berawal dari Seleksi Nasional pada 2022. Keisha saat itu sukses menjadi runner up. Sayangnya, ia gagal masuk menjadi bagian dari skuad Pelatnas PBSI hingga akhirnya memilih menjadi warga negara Azerbaijan.

"Sebelumnya ikut Seleknas 2022 tapi cuma runner-up, pelatnas cuma ambil juaranya saja. Jadi pilihannya ke Azerbaijan karena masih mau menjadi pemain," ucap Keisha saat ditemui Okezone di Istora Senayan, dikutip Senin (2/2/2026).

2. Lanjutkan Mimpi

Alasan pemain yang kini berusia 22 tahun itu memilih Azerbaijan karena mendapatkan peluang untuk melanjutkan mimpinya menjadi atlet bulu tangkis dunia. Apalagi, ia juga memiliki cita-cita untuk bisa menjadi juara Eropa, termasuk tampil di Olimpiade untuk yang kedua kalinya.

"(Memilih Azerbaijan) karena mau melanjutkan sebagai pemain, masih mau jadi pemain, karena masih ingin bulu tangkis juga,” ungkap Keisha.