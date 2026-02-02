Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Keisha Fatimah Azzahra, Pebulu Tangkis Indonesia yang Memilih Bela Azerbaijan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |17:02 WIB
Kisah Keisha Fatimah Azzahra, Pebulu Tangkis Indonesia yang Memilih Bela Azerbaijan
Simak kisah Keisha Fatimah Azzahra, pebulu tangkis Indonesia yang memilih membela Azerbaijan (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
A
A
A

KISAH Keisha Fatimah Azzahra menarik untuk diulas. Sebab, pebulu tangkis asal Indonesia ini memilih membela Azerbaijan.

Nama Keisha sempat mencuri perhatian pada ajang Indonesia Masters 2025. Ketika itu, ia tampil di Istora Senayan, Jakarta, bukan dengan bendera Indonesia, melainkan Azerbaijan.

Hal tersebut cukup mengherankan mengingat Keisha lahir di Pekanbaru, Riau. Ia juga merupakan jebolan dari PB Mutiara Bandung.

1. Seleksi Nasional 2022

Keisha Fatimah Azzahra (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)

Semua berawal dari Seleksi Nasional pada 2022. Keisha saat itu sukses menjadi runner up. Sayangnya, ia gagal masuk menjadi bagian dari skuad Pelatnas PBSI hingga akhirnya memilih menjadi warga negara Azerbaijan.

"Sebelumnya ikut Seleknas 2022 tapi cuma runner-up, pelatnas cuma ambil juaranya saja. Jadi pilihannya ke Azerbaijan karena masih mau menjadi pemain," ucap Keisha saat ditemui Okezone di Istora Senayan, dikutip Senin (2/2/2026).

2. Lanjutkan Mimpi

Alasan pemain yang kini berusia 22 tahun itu memilih Azerbaijan karena mendapatkan peluang untuk melanjutkan mimpinya menjadi atlet bulu tangkis dunia. Apalagi, ia juga memiliki cita-cita untuk bisa menjadi juara Eropa, termasuk tampil di Olimpiade untuk yang kedua kalinya.

"(Memilih Azerbaijan) karena mau melanjutkan sebagai pemain, masih mau jadi pemain, karena masih ingin bulu tangkis juga,” ungkap Keisha.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/40/3198981/lianne_tan-GmwC_large.jpg
Kisah Unik Lianne Tan, Pebulu Tangkis Belgia Keturunan Indonesia yang Juga Berprofesi Dokter Gigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/40/3198705/hans_kristian_vittinghus_jatuh_cinta_dengan_mi_instan_indonesia-Qds9_large.jpg
Kisah Vittinghus dan Mi Instan Indonesia, dari Hadiah Anthony Ginting hingga Wacana Buka Warmindo di Denmark
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/40/3198649/alan_budikusuma_bersama_susy_susanti-isXJ_large.jpg
Cetak Generasi Emas, Alan Budikusuma dan Susy Susanti Dirikan Akademi Olahraga Multi-Cabang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/40/3198535/simak_kisah_aksi_gokil_mohammad_ahsan_yang_bermain_dengan_menahan_rasa_sakit_di_perutnya-T1x0_large.jpg
Kisah Aksi Gokil Mohammad Ahsan, Menang di Hong Kong Open 2023 meski Tersiksa Sakit Perut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/40/3198471/kisah_kejujuran_mohammad_ahsan_menarik_untuk_diulas-2jcq_large.jpg
Kisah Kejujuran Mohammad Ahsan, Akui Lihat Shuttlecock Lawan Masuk ke Area Lapangannya di Denmark Open 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/40/3198302/lianne_tan-Q3fo_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Supercantik Dunia yang Ternyata Jago Bahasa Indonesia, Nomor 1 Keturunan Tanah Air!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement