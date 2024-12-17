Digelar di Indonesia, Ini Harapan POBSI dan Atlet Biliar Tanah Air terhadap Joy Heyball International Open 2024

HARAPAN POBSI dan atlet biliar Tanah Air terhadap turnamen Joy Heyball International Open 2024 yang digelar di Indonesia menarik diulas. Perwakilan Bidang Pembinaan dan Prestasi POBSI, Imran Ibrahim, serta atlet biliar Tanah Air Erick Sico ternyata menaruh harapan besar.

Ya, Turnamen biliar Joy Heyball International Open 2024 digelar di Mille Billiards Jakarta, Pluit, Jakarta Utara pada 16 hingga 21 Desember 2024. Ajang adu kemampuan bermain biliar ini untuk pertama kalinya digelar di Indonesia.

Sebanyak 16 negara akan ikut serta dalam turnamen biliar kali ini. Di antaranya ada Indonesia, China, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Australia, Mesir, Korea Selatan, Mongolia, Belanda, Filipina, Iran, India, Prancis, Spanyol, dan Inggris.

Para atlet akan memperebutkan total hadiah sebesar 50 ribu US Dollar atau sekira Rp805 juta rupiah. Teruntuk peringkat pertama atau juara kompetisi akan mendapatkan hadiah sebesar 15 ribu US Dollar (Rp241 juta).

Imran berharap, turnamen berskala internasional ini bisa menjadi wadah untuk menjaring bakat muda di olahraga biliar. Dia juga berharap, turnamen ini bisa menjadi gambaran bagaimana persaingan biliar di dunia internasional.