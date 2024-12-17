Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Digelar di Indonesia, Ini Harapan POBSI dan Atlet Biliar Tanah Air terhadap Joy Heyball International Open 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |22:44 WIB
Digelar di Indonesia, Ini Harapan POBSI dan Atlet Biliar Tanah Air terhadap Joy Heyball International Open 2024
Joy Heyball International Open 2024 digelar di Indonesia. (Foto: POBSI)
A
A
A

HARAPAN POBSI dan atlet biliar Tanah Air terhadap turnamen Joy Heyball International Open 2024 yang digelar di Indonesia menarik diulas. Perwakilan Bidang Pembinaan dan Prestasi POBSI, Imran Ibrahim, serta atlet biliar Tanah Air Erick Sico ternyata menaruh harapan besar.

Ya, Turnamen biliar Joy Heyball International Open 2024 digelar di Mille Billiards Jakarta, Pluit, Jakarta Utara pada 16 hingga 21 Desember 2024. Ajang adu kemampuan bermain biliar ini untuk pertama kalinya digelar di Indonesia.

Joy Heyball International Open 2024 foto pobsi

Sebanyak 16 negara akan ikut serta dalam turnamen biliar kali ini. Di antaranya ada Indonesia, China, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Australia, Mesir, Korea Selatan, Mongolia, Belanda, Filipina, Iran, India, Prancis, Spanyol, dan Inggris.

Para atlet akan memperebutkan total hadiah sebesar 50 ribu US Dollar atau sekira Rp805 juta rupiah. Teruntuk peringkat pertama atau juara kompetisi akan mendapatkan hadiah sebesar 15 ribu US Dollar (Rp241 juta).

Imran berharap, turnamen berskala internasional ini bisa menjadi wadah untuk menjaring bakat muda di olahraga biliar. Dia juga berharap, turnamen ini bisa menjadi gambaran bagaimana persaingan biliar di dunia internasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement