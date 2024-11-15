POBSI Dukung Albert Januarta Berkompetisi pada Piala Dunia-nya Biliar di Qatar

BATU – PB POBSI mendukung penuh keikutsertaan Albert Januarta bertajuk Mens World 9 Ball Championships 2024 di Qatar. Keberhasilannya juara di POBSI Pool Circuit 2024 Seri IV Jawa Timur diharap memberi momentum positif.

Mens World 9 Ball Championships 2024 itu akan dilaksanakan di Qatar pada 9-14 Desember. Ajang ini memang sudah lama diadakan sejak 1990 dan menjadi turnamen bergengsi setara dengan Piala Dunia di sepakbola.

Kepala Bidang (Kabid) Pertandingan dan Perwasitan POBSI, Edward Lumbantoruan menyatakan, Albert memang menjadi pebiliar yang diproyeksi untuk go international melihat penampilannya. Dari beberapa penampilan sebelumnya, ia sempat menggondol juara dunia di Vietnam beberapa waktu lalu.

"Memang Albert ini kami nominasikan untuk terjun ke event-event internasional, terutama yang barusan itu dia itu sekarang sangat dipersiapkan oleh klubnya Carabao untuk menuju go internasional," ungkap Edward, saat ditemui pada Kamis 14 November 2024 malam WIB.

Edward menambahkan, POBSI mendukung langkah pebiliar berusia 16 tahun itu berkompetisi di internasional. Terlebih Albert menjadi satu-satunya atlet billiar muda di Indonesia yang memiliki handicap tujuh, atau sistem yang mengelompokkan peserta turnamen berdasarkan tingkat kemahiran.