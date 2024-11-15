Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Dukung Albert Januarta Berkompetisi pada Piala Dunia-nya Biliar di Qatar

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |08:22 WIB
POBSI Dukung Albert Januarta Berkompetisi pada Piala Dunia-nya Biliar di Qatar
PB POBSI mendukung penuh Albert Januarta di Mens World 9 Ball Championships 2024 (Foto: MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

BATU – PB POBSI mendukung penuh keikutsertaan Albert Januarta bertajuk Mens World 9 Ball Championships 2024 di Qatar. Keberhasilannya juara di POBSI Pool Circuit 2024 Seri IV Jawa Timur diharap memberi momentum positif.

Mens World 9 Ball Championships 2024 itu akan dilaksanakan di Qatar pada 9-14 Desember. Ajang ini memang sudah lama diadakan sejak 1990 dan menjadi turnamen bergengsi setara dengan Piala Dunia di sepakbola.

Albert Januarta

Kepala Bidang (Kabid) Pertandingan dan Perwasitan POBSI, Edward Lumbantoruan menyatakan, Albert memang menjadi pebiliar yang diproyeksi untuk go international melihat penampilannya. Dari beberapa penampilan sebelumnya, ia sempat menggondol juara dunia di Vietnam beberapa waktu lalu.

"Memang Albert ini kami nominasikan untuk terjun ke event-event internasional, terutama yang barusan itu dia itu sekarang sangat dipersiapkan oleh klubnya Carabao untuk menuju go internasional," ungkap Edward, saat ditemui pada Kamis 14 November 2024 malam WIB.

Edward menambahkan, POBSI mendukung langkah pebiliar berusia 16 tahun itu berkompetisi di internasional. Terlebih Albert menjadi satu-satunya atlet billiar muda di Indonesia yang memiliki handicap tujuh, atau sistem yang mengelompokkan peserta turnamen berdasarkan tingkat kemahiran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/43/3185091/tim_snooker_putra_indonesia-dc7w_large.jpg
Tim Snooker Indonesia Lolos ke Babak Top 12 Oman World Cup Usai Kalahkan Bahrain 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/43/3184882/tim_snooker_putra_indonesia_menang_3_1_atas_china_okezone-tqKk_large.jpg
Kunci Sukses Tim Snooker Putra Indonesia Menang 3-1 atas China di Oman World Cup Team Men Snooker Championships 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/43/3184866/riyadh_season_world_masters_of_snooker_2025-tdWo_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Riyadh Season World Masters of Snooker 2025, Tayang di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3181979/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_bojue_championship_2025_9_ball_international_open-yKs5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement