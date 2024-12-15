Atlet Muda Dominasi Juara Turnamen Tenis Piala Pj Gubernur Jakarta 2024

JAKARTA – Atlet junior mendominasi juara dalam turnamen tenis Piala Pj Gubernur DKI Jakarta 2024 yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, 9-15 Desember. Ketua Umum Pelti DKI Jakarta, Hari Nugroho, bangga dengan pencapaian ini.

"Untuk yang seri kedua ini, yang piala gubernur ini didominasi atlet junior semua, Umur 16-17 yang jadi juara runner up-nya,” ujar Hari, Minggu (15/12/2024).

Piala Pj Gubernur DKI Jakarta 2024 (Foto: MPI/Danandaya Arya Putra)

“Tahun kemarin kan didominasi yang pertama itu kan atlet-atlet senior, sekarang junior ini memang ya masanya atlet junior bisa maju prestasi," imbuhnya.

Setelah selesainya turnamen Piala Pj Gubernur Jakarta ini, pihaknya akan konsisten menggelar kejuaraan bulanan tenis. Turnamen itu bertujuan meningkatkan jam terbang para atlet muda.

Diharapkan turnamen bulanan itu pun bisa meningkatkan prestasi atlet tenis Indonesia baik di level nasional mau pun internasional. Apalagi, tenis kini semakin diminati masyarakat.

"Kemudian juga nanti ada kelompok umur yang nanti per tiga bulan kami ada mau adakan. Per tiga bulan kelompok umur untuk apa membuat prestasi mereka tetap bisa naik sehingga pada eventnya nanti dia PNP-nya itu menjadi naik lagi," kata Hari.

"Ya Alhamdulillah sekarang tenis itu sudah menjadi industri ya. Industri sport yang sekarang lagi digaungkan sehingga nanti ke depan tenis itu bukan lagi olahraga yang termasuk yang sulit maupun yang mahal,” imbuhnya.