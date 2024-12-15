NOC Indonesia Gandeng Apparel Baru untuk Dongrak Performa Atlet

NOC Indonesia (Komite Olimpiade Indonesia/KOI) resmi menjalin kerja sama dengan Mills (Foto: NOC Indonesia)

JAKARTA – NOC Indonesia (Komite Olimpiade Indonesia/KOI) resmi menggandeng apparel baru yakni Mills. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung performa atlet yang berjuang di multievent olahraga internasional.

Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari mengatakan, Mills menjadi salah satu bukti nyata produk lokal yang turut mendukung perjuangan para atlet untuk mengumandangkan Indonesia Raya dan mengibarkan bendera Merah Putih di panggung dunia. Hal itu sudah terbukti di sepakbola.

Direktur Tim Indonesia, Richard Sam Bera, bertukar dokumen kerja sama dengan CEO Mills Tjia Kong Hou

“Mills yang telah membuktikan kerja sama ini tidak hanya mencerminkan dukungan terhadap talenta olahraga nasional, tetapi juga kebanggaan akan produk lokal yang mampu bersaing di panggung internasional,” ujar Okto dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (15/12/2024).

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk mendukung dan menggunakan produk lokal. Dengan semangat kolaborasi ini, KOI dan Mills berupaya tidak hanya mengangkat prestasi olahraga, tetapi juga memperkuat kebanggaan terhadap produk dalam negeri.

Sementara itu, Direktur Utama Tim Indonesia, Richard Sam Bera mengungkapkan, kolaborasi ini akan berlangsung selama empat tahun dan ditinjau ulang setiap tahunnya. Multievent pertama yang akan didukung Mills adalah Asian Winter Games yang akan berlangsung di Harbin pada 7-14 Februari 2025.

Selain itu, di tahun yang sama Tim Indonesia juga akan mengikuti Asian Youth Games di Bahrain,7-17 September dan juga SEA Games Thailand 7-19 Desember 2025. Richard yakin dukungan ini dapat mendongkrak performa atlet.

“Sebagai atlet, saya memahami betapa pentingnya perlengkapan yang mendukung performa di lapangan. Kerja sama dengan Mills tidak hanya memberikan kualitas terbaik bagi atlet, tetapi juga mencerminkan kebanggaan kita terhadap karya anak bangsa,” kata Richard.