Banyak Pertandingan Sengit Hiasi Hasil Lengkap Semifinal Turnamen Tenis Piala PJ Gubernur DKI Jakarta TDP Nasional

JAKARTA – Banyak pertandingan sengit dan menarik terjadi di sepanjang babak semifinal turnamen tenis meja Piala PJ Gubernur DKI Jakarta 2024 TDP Nasional, Sabtu (14/12/2024). Alhasil, kini sudah ada empat semifinal dari empat nomor yang berhasil ke partai final.

Turnamen tenis Piala PJ Gubernur DKI Jakarta 2024 TDP Nasional adalah ajang yang diinisiasi oleh Persatuan Lawn Tenis Indonesia (PELTI) DKI Jakarta. Turnamen ini berlangsung di Lapangan Tenis Hotel Borobudur, Jakarta pada 9 – 15 Desember 2024.

Ajang yang memperebutkan piala PJ Gubernur DKI Jakarta ini mempertandingkan empat nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Saat ini, turnamen itu baru saja menyelesaikan babak semifinal.

Pada nomor tunggal putra, Ega Uneputty dan Aldhito Ramadhan berhasil mengunci tiket ke final. Ega berhasil mengalahkan Mazza Hadaduzikrra, sedangkan Aldhito menundukkan M Ragil Putra di semifinal.

Kemudian pada nomor tunggal putri, Meydiana Laviola berhasil mengalahkan Nurin Nabla Wahyu. Sementara, Mischka Sinclair sukses mengklaim kemenangan atas Felicia H Jayasaputra.

Pertandingan sengit juga terjadi di semifinal nomor ganda putra dan putri. Hasil pertandingan memastikan Assyfa Khansa Putri/Mischka Sinclair akan berhadapan dengan Feity Lesmana/Jessy Rompies di final ganda putri Piala PJ Gubernur DKI Jakarta 2024 TDP Nasional.