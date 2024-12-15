JAKARTA - Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) telah mengumumkan struktur organisasi mereka untuk periode 2024-2028. Pengumuman itu dilakukan saat Perbasi menggelar rapat pleno pertama di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada Jumat 6 Desember 2024 lalu.
Sesuai Surat Keputusan (SK) Nomor: 001 Tahun 2024, Dewan Pengurus Pusat Perbasi (DPP Perbasi) akhirnya melaporkan struktur organisasi mereka. Sebelumnya, Perbasi telah menggelar musyawarah nasional (munas) di Jakarta, pada 30 Oktober lalu. Dalam munas itu, Budisatrio Djiwandono terpilih secara aklamasi.
Berikut Inilah Susunan Personalia Dewan PP Perbasi Periode 2024-2028:
- Dewan Pembina
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Menteri Pemuda dan Olahraga
Menteri Sekretaris Negara
Menteri Hukum
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Ketua Komisi X DPR RI
Ketua Komisi XIII DPR RI
Ketua KONI Pusat
Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI)
- Dewan Kehormatan
Erick Thohir
Anggito Abimanyu
Noviantika Nasution
Sutiyoso
- Ketua Umum
Budisatrio Djiwandono
- Wakil Ketua Umum – Organisasi:
Ardima Rama Putra
- Wakil Ketua Umum – Kompetisi dan Pembinaan
Azrul Ananda
- Wakil Ketua Umum – SDM
Christopher Tanuwidjaja
- Wakil Ketua Umum Zona
Zona Sumatera: Ronny Yenes
Zona Jawa: Grace Evi Ekawati
Zona Bali, Kalimantan: Garuda Wiko
Zona Sulawesi, NTT, NTB: Mohamad Shalahuddin
Zona Papua, Maluku: Kelvin Winata
Sekretaris Jenderal: Nirmala Dewi