HOME SPORTS BASKET

Daftar Lengkap Struktur Organisasi Perbasi 2024-2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |02:22 WIB
Daftar Lengkap Struktur Organisasi Perbasi 2024-2025
Daftar Struktur Organisasi Perbasi periode 2024-2025. (Foto: Instagram/perbasi.ina)
A
A
A

JAKARTA - Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) telah mengumumkan struktur organisasi mereka untuk periode 2024-2028. Pengumuman itu dilakukan saat Perbasi menggelar rapat pleno pertama di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada Jumat 6 Desember 2024 lalu.

Sesuai Surat Keputusan (SK) Nomor: 001 Tahun 2024, Dewan Pengurus Pusat Perbasi (DPP Perbasi) akhirnya melaporkan struktur organisasi mereka. Sebelumnya, Perbasi telah menggelar musyawarah nasional (munas) di Jakarta, pada 30 Oktober lalu. Dalam munas itu, Budisatrio Djiwandono terpilih secara aklamasi.

Berikut Inilah Susunan Personalia Dewan PP Perbasi Periode 2024-2028:
- Dewan Pembina

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Menteri Pemuda dan Olahraga

Menteri Sekretaris Negara

Menteri Hukum

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Ketua Komisi X DPR RI

Ketua Komisi XIII DPR RI

Ketua KONI Pusat

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI)

Rapat Pleno Perbasi umumkan struktur organisasi periode 2024-2028. (Instagram/perbasi.ina)
Rapat Pleno Perbasi umumkan struktur organisasi periode 2024-2028. (Instagram/perbasi.ina)


- Dewan Kehormatan

Erick Thohir

Anggito Abimanyu

Noviantika Nasution

Sutiyoso
- Ketua Umum

Budisatrio Djiwandono
- Wakil Ketua Umum – Organisasi:  

Ardima Rama Putra
- Wakil Ketua Umum – Kompetisi dan Pembinaan

Azrul Ananda
- Wakil Ketua Umum – SDM

Christopher Tanuwidjaja
- Wakil Ketua Umum Zona

Zona Sumatera: Ronny Yenes

Zona Jawa: Grace Evi Ekawati

Zona Bali, Kalimantan: Garuda Wiko

Zona Sulawesi, NTT, NTB: Mohamad Shalahuddin

Zona Papua, Maluku: Kelvin Winata

Sekretaris Jenderal:  Nirmala Dewi

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/36/3190698//timnas_basket_indonesia_vs_filipina-5FA0_large.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Filipina di Semifinal SEA Games 2025: Kalah 68-71, Skuad Garuda Buka Peluang Rebut Perunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190025//timnas_basket_putra_indonesia-qvxT_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Sikat Singapura, Timnas Basket Putra Indonesia Tantang Vietnam di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/36/3189447//timnas_basket_3x3_putri_indonesia-jIah_large.jpg
Kisah Manis Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia: Tak Sangka Ukir Sejarah Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/36/3187740//rans_simba_targetkan_gelar_juara_ibl_2026-yda7_large.jpg
RANS Simba Bogor Pasang Target Tinggi IBL 2026, Raffi Ahmad: Semoga Kepeleset Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/36/3187589//rans_simba_bogor_siap_tempur_di_ibl_2026-8fDW_large.jpg
Jelang IBL 2026, RANS Simba Bogor Pamer Persiapan Tim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/36/3186431//stephen_curry-2wPK_large.jpg
Stephen Curry Menepi Seminggu Akibat Cedera, Golden State Warriors Kehilangan Pemain Penting
