Laga Dewa United Banten vs Pelita Jaya Jakarta Jadi Pembuka IBL 2026, Kapan Digelar?

INDONESIAN Basketball League (IBL) 2026 terus meningkatkan kualitas kompetisi agar semakin menghibur para penikmatnya. Salah satu yang diubah panitia penyelenggara IBL 2026 adalah format kompetisi.

Laga pembuka IBL 2026 mempertemukan juara bertahan Dewa United Banten melawan Pelita Jaya Jakarta. Laga itu akan berlangsung di Dewa United Arena, Tangerang Selatan, Sabtu, 10 Januari 2026 pukul 19.00 WIB.

IBL 2026 segera dimulai. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

1. Kualitas Kompetisi Terus Meningkat

Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah mengatakan kompetisi terus didorong membawa sejumlah peningkatan signifikan, khususnya kualitas kompetisi. Untuk aspek pengalaman penonton pun turut menjadi perhatian.

“Improvement, dari tiga tahun terakhir sejak kami menerapkan sistem home and away, banyak hal positif yang kami lihat. Bukan hanya sebagai liga, tapi juga klub sudah punya fanbase sendiri, homebase sendiri, dan pemain merasakan atmosfer yang berbeda,” kata Junas Miradiarsyah dalam launching IBL di Jakarta, Selasa 6 Januari 2026.

“Fanatisme fans sudah mulai terbentuk. Ini perjalanan yang harus konsisten dibangun dan dikembangkan,” tambah Junas.

2. Format Playoff Diubah

Ia mengatakan IBL 2026 akan menghadirkan perubahan penting dalam format playoff. Nantinya, babak semifinal dan final didorong dengan format best of five, sebelumnya best of three.