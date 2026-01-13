Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Demi Makin Dekat dengan Penggemar, IBL Hadirkan Hal Baru di Musim 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |17:01 WIB
Demi Makin Dekat dengan Penggemar, IBL Hadirkan Hal Baru di Musim 2026
Suasana laga Dewa United vs Pelita Jaya di laga pembuka IBL 2026. (Foto: Instagram/pelitajayabasketball)
KOMPETISI basket kasta tertinggi Tanah Air, Indonesian Basketball League (IBL) 2026, resmi membuka tirainya pada Sabtu, 10 Januari 2026. Pembukaan musim ini tidak hanya sekadar soal persaingan di atas lapangan, tetapi juga menandai langkah besar dalam transformasi industri olahraga di Indonesia.

Melalui kolaborasi strategis dan adopsi teknologi, IBL tahun ini bertekad memberikan pengalaman yang jauh lebih intim bagi para pecinta basket di seluruh pelosok negeri.

1. Geliat Ekonomi Lokal dan Hasil Dramatis Laga Pembuka

Sebelumnya, Menpora Erick Thohir yang melakukan tip-off simbolis, menyoroti dampak positif IBL terhadap ekspor ekonomi kreatif. Dengan format home and away yang tetap dipertahankan, setiap pertandingan menjadi mesin penggerak bagi UMKM, sektor perhotelan, hingga transportasi di kota-kota penyelenggara.

Erick mengapresiasi IBL yang sukses mengawinkan unsur kompetisi dengan bisnis dan teknologi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru di ekosistem olahraga.

Kemeriahan pembukaan yang disertai dengan prosesi ring ceremony tersebut langsung memanas saat dua finalis musim lalu, Dewa United Banten dan Pelita Jaya Basketball, beradu taktik di Dewa United Arena, Tangerang. Meskipun berstatus sebagai juara bertahan, Dewa United harus mengakui keunggulan Pelita Jaya yang tampil sangat dominan.

Laga penuh tensi tinggi itu berakhir dengan kemenangan telak bagi Pelita Jaya dengan skor 98-82, sebuah awal yang menjanjikan persaingan ketat sepanjang musim IBL 2026.

IBL 2026

2. Inovasi Digital

Di sisi lain, salah satu gebrakan paling mencolok di musim 2026 adalah kembalinya GoPay sebagai title partner yang membawa fitur khusus untuk para suporter. Melalui aplikasi GoPay, para penggemar kini dapat mengakses menu "Game & Hiburan" untuk menemukan fitur IBL yang sangat interaktif.

 

