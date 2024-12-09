Advertisement
HOME SPORTS BASKET

CSP Cup 2024 Resmi Digelar, Ajang Basket untuk Para Pebasket Putri Veteran

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |05:15 WIB
CSP Cup 2024 Resmi Digelar, Ajang Basket untuk Para Pebasket Putri Veteran
Pebasket putri veteran saling beradu di CSP Cup 2024. (Foto: Andri Bagus/MPI)
JAKARTA - Para pebasket putri veteran kini memiliki sebuah kompetisi yang dapat diikuti, yakni CSP Cup 2024. Turnamen basket itu sudah resmi digelar di Court 57, Kemang, Jakarta Selatan pada 7-8 Desember 2024 dan akan kembali berlangsung pada 14-15 Desember 2024.

Kejuaraan ini diikuti oleh 8 tim dari wilayah Jabodetabek dan menggunakan sistem round robin. Di mana semua peserta dalam satu kategori yang sama akan saling bertanding memperebutkan peringkat, lalu di akhir tim dengan peringkat yang sebanding akan memperebutkan posisi akhir lewat pertandingan final.

Ketua Panitia CSP Cup 2024, Vivi Tamtelahitu mengatakan persiapan CSP Cup memang cukup singkat karena hanya dua bulan saja. Akan tetapi, persiapan singkat itu bukan menjadi kendala jika dilandasi niat baik untuk saling bersilaturahmi lewat kompetisi.

"Tujuannya gini, kan kita sekarang ini sudah banyak banget komunitas basket wanita untuk umur 30 tahun ke atas, gitu. Ini di mana-mana udah kayak menjamur gitu semua orang pada berkumpul. Mereka tuh enggak ada wadah untuk bertandingnya. Jadi, kita bikin turnamen itu supaya mereka lebih ada kayak goals-nya, gitu," kata Vivi Tamtelahitu, Senin (9/12/2024).

CSP Cup 2024

"Mereka latihan-latihan, ada turnamennya, gitu. Seperti itu aja, sih, sebenarnya. Jadi, bisa lihat pemain-pemain yang mungkin kita enggak tahu selama ini, semua berkumpul di sini. Oh, ini ternyata mereka punya tim yang bagus, mereka punya pemain bagus," tambahnya.

Selain menjadi ajang kompetisi, CSP Cup diharapkan juga mampu memberi kontribusi untuk membantu lahirnya pemain-pemain putri veteran yang sebelumnya sudah lama vakum dan tidak bermain. Di sisi lain, turnamen ini juga berguna sebagai ajang pemanasan untuk komunitas- komunitas serupa yang bersiap menghadapi turnamen veteran skala nasional di 2025.

Halaman:
1 2
