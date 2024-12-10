Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tanggapan Bos Tech3 soal Rumor Lewis Hamilton Bakal Selamatkan KTM dari Kebangkrutan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |08:58 WIB
Tanggapan Bos Tech3 soal Rumor Lewis Hamilton Bakal Selamatkan KTM dari Kebangkrutan
Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton (Foto: Instagram/lewishamilton)
A
A
A

BORMES LES MIMOSAS – Bos KTM Tech3, Herve Poncharal, mengaku kaget dengan kabar pembalap Formula One (F1), Lewis Hamilton bakal membeli KTM dalam waktu dekat ini. Poncharal merasa rumor itu tidak benar karena tak ada landasan atau sumber yang pasti mengenai kabar tersebut.

Karena alasan itulah, Poncharal tak memercayai kabar Hamilton akan membeli KTM yang dikabarkan tengah terancam bangkut. Ia pun mengaku hanya merasa heran, dari mana awal isu itu mencuat.

"Rumor-rumor ini sama sekali tidak berdasar. Tidak ada sedikit pun kebenaran di dalamnya," ungkap Herve Poncharal, dikutip dari Crash, Selasa (10/12/2024).

"Dan saya berasumsi hal ini juga berlaku untuk tim pabrikan. Kami membaca kisah Hamilton dengan heran!" tambahnya.

Lewis Hamilton Dukung Pembatalan Gelaran GP Australia
Lewis Hamilton Dukung Pembatalan Gelaran GP Australia

Sebelumnya, Hamilton memang diisukan bakal membeli KTM yang tengah dilanda masalah krisis keuangan. Sejauh ini, kontrak seluruh pembalap KTM di MotoGP hanya sampai akhir 2026 saja.

Dari sana rumor itu pun semakin melebar hingga ke Hamilton. Pasalnya pada awal 2024 ini, Hamilton mengakui tertarik untuk membeli salah satu tim di MotoGP.

 

