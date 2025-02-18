Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

FIA WEC 2025: Sean Gelael Gabung McLaren Automotive dan United Autosports

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |06:00 WIB
FIA WEC 2025: Sean Gelael Gabung McLaren Automotive dan United Autosports
Sean Gelael resmi gabung McLaren Automotive dan United Autosports di FIA WEC 2025 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

SEAN Gelael memutuskan bergabung dengan McLaren Automotive dan United Autosports di FIA WEC 2025 (FIA World Endurance Championship 2025). Ia akan menjadi pembalap ketiga mengendarai McLaren GT3 EVO mobil #95 untuk kelas LMGT3.

Kehadiran Sean membuat United Autosports #95 memiliki crew yang ultra-kompetitif. Sebelumnya, tim Inggris ini mengumumkan Darren Leung (Inggris), mantan rekan setim Sean di Team WRT, dan Marino Sato (Jepang) sebagai pembalap mereka.

Sean Gelael jelang FIA WEC 2025 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
Sean Gelael jelang FIA WEC 2025 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

Sean mengaku sangat bahagia dapat menjadi bagian dari United Autosports. Ia optimistis akan semakin berkembang bersama tim barunya tersebut untuk FIA WEC.

“Saya sangat senang akhirnya bisa bersama tim United Autosports setelah sekian lama menjadi rival,” ujar Sean dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

“Saya rasa ini akan menjadi pengalaman bagus dan kesempatan hebat untuk berusaha memenangi gelar setelah dua kali jadi runner-up. Usaha kelima kali jadi manteranya!” tambah eks pembalap berusia 28 tahun itu.

2. Bersemangat

Sean mengatakan bersemangat untuk kali pertama balapan bersama Marino. Ia akan bekerja sama dengan Darren setelah melewati beberapa balapan hebat di musim 2024. 

"Hebat juga rasanya bisa menjadi bagian dari keluarga McLaren. Mari kita buat sesuatu yang hebat dan bertahan lama," tandasnya.

3. Hangat

FIA WEC 2025: Sean Gelael Gabung McLaren Automotive dan United Autosports

Sementara itu, CEO United Autosports, Richard Dean menyambut hangat Sean ke dalam keluarga besar untuk musim 2025. Meski pun, sebelumnya ia dan Sean di kelas LMP2 dan LMGT3.

"Kami sekarang bisa merasakan sendiri kecepatan, keterampilan, dan determinasi Sean. Bersama dengan Darren (Leung) dan Marino (Sato), kami benar-benar memiliki komposisi pembalap yang luar biasa untuk McLaren #9, sepertinya kami akan jadi kandidat kuat untuk perburuan gelar juara," tukas Dean.

 

Halaman:
1 2
