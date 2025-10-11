Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Alvin Bahar Dampingi Putranya Ikut Tes Endurance di Malaysia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 11 Oktober 2025 |17:33 WIB
Alvin Bahar Dampingi Putranya Ikut Tes Endurance di Malaysia
Alvin Bahar ikut mendampingi putranya dalam tes balap ketahanan di Malaysia (Foto: HMRT)
SELANGOR – Pembalap nasional, Alvin Bahar, terlihat ikut mendampingi putranya Avila Bahar saat menjalani tes untuk balapan ketahanan di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia. Balapan tersebut nantinya akan ditempuh dalam 8-9 jam.

Honda Malaysia Racing Team melakukan persiapan jelang balap ketahanan Sepang 1.000 KM yang akan digelar 27-29 November 2025. Salah satu persiapan krusial yang perlu dilakukan adalah menjalankan simulasi lomba.

1. Tak Mudah

Sirkuit Sepang. MotoGP

Tapi, hal tersebut tidak mudah dilakukan. Sebab, format TrackDay di Sirkuit Sepang selalu menggunakan durasi hanya 55 menit per sesi dan hanya ada 3 sesi per hari dengan jarak 2 jam antar sesinya.

Namun pada Jumat 10 Oktober 2025 kemarin, kebetulan ada acara TrackDay khusus yang menyelenggarakan sesi latihan selama 5 jam non-stop. Tentunya ini merupakan kesempatan emas bagi tim HMRT menguji ketangguhan Honda Civic FE-nya di Sepang.

2. Bersedia

Hanya saja pada waktu bersamaan para pembalap HMRT lainnya berhalangan sehingga Avila tak memiliki partner untuk menjalankan sesi tersebut. Untungnya, sang ayah bersedia mendampingi.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/37/3114811/sean_gelael_resmi_gabung_mclaren_automotive_dan_united_autosports_di_fia_wec_2025-pskR_large.jpg
FIA WEC 2025: Sean Gelael Gabung McLaren Automotive dan United Autosports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/37/3112550/qarrar_firhand_meraih_poin_perdana_di_wsk_super_master_series_sarno_2025-RpQx_large.jpeg
Qarrar Firhand Raih Poin Perdana di WSK Super Master Series Sarno 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/43/3103389/ducati_corse-4NXo_large.jpg
Periskop 2025: Juara Dunia F1 dan MotoGP Kembali ke Penguasa Lama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/37/3101320/lewis_hamilton-crFG_large.jpg
Lewis Hamilton Gabung Ferrari di Usia 40 Tahun, Legenda F1: Belum Terlalu Tua!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/37/3100600/oliver_bearman-6D4U_large.jpg
5 Pembalap Pendatang Baru di F1 2025, Nomor 1 Putra Juara Dunia MotoGP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/37/3096850/sergio_perez-qvye_large.jpg
Sergio Perez Resmi Tinggalkan Red Bull Racing!
