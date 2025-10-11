Alvin Bahar Dampingi Putranya Ikut Tes Endurance di Malaysia

SELANGOR – Pembalap nasional, Alvin Bahar, terlihat ikut mendampingi putranya Avila Bahar saat menjalani tes untuk balapan ketahanan di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia. Balapan tersebut nantinya akan ditempuh dalam 8-9 jam.

Honda Malaysia Racing Team melakukan persiapan jelang balap ketahanan Sepang 1.000 KM yang akan digelar 27-29 November 2025. Salah satu persiapan krusial yang perlu dilakukan adalah menjalankan simulasi lomba.

1. Tak Mudah

Tapi, hal tersebut tidak mudah dilakukan. Sebab, format TrackDay di Sirkuit Sepang selalu menggunakan durasi hanya 55 menit per sesi dan hanya ada 3 sesi per hari dengan jarak 2 jam antar sesinya.

Namun pada Jumat 10 Oktober 2025 kemarin, kebetulan ada acara TrackDay khusus yang menyelenggarakan sesi latihan selama 5 jam non-stop. Tentunya ini merupakan kesempatan emas bagi tim HMRT menguji ketangguhan Honda Civic FE-nya di Sepang.

2. Bersedia

Hanya saja pada waktu bersamaan para pembalap HMRT lainnya berhalangan sehingga Avila tak memiliki partner untuk menjalankan sesi tersebut. Untungnya, sang ayah bersedia mendampingi.