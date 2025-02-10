Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Qarrar Firhand Raih Poin Perdana di WSK Super Master Series Sarno 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |22:48 WIB
Qarrar Firhand Raih Poin Perdana di WSK Super Master Series Sarno 2025
Qarrar Firhand meraih poin perdana di WSK Super Master Series Sarno 2025 (Foto: Dok. Qarrar Firhand)
A
A
A

SARNO - Qarrar Firhand finis di posisi tujuh pada putaran kedua WSK Super Master Series 2025 di Sirkuit Internazionale Napoli, Sarno, Italia. Pembalap muda Indonesia itu meraih poin perdananya.

Hasil ini menjadi pencapaian impresif bagi Qarrar. Itu menutup pekan yang solid baginya di salah satu ajang gokart paling bergengsi di dunia.

1. Kompetitif

Qarrar Firhand melaju di WSK Super Master Series Sarno 2025
Qarrar Firhand melaju di WSK Super Master Series Sarno 2025

Sepanjang Final Phase, Qarrar tampil kompetitif dan menutup babak tersebut di peringkat ke-4 secara keseluruhan. Performa apiknya terlihat sejak sesi heats, dengan mencatatkan hasil P6, P5, dan P4, sebelum mengamankan posisi P3 di Pre-Final.

Konsistensinya di setiap sesi membawanya bertarung di barisan depan hingga akhirnya finis di posisi ke-7 dalam Final Race. Ini merupakan poin pertama Qarrar di ajang balap dunia WSK Super Master series 2025.

2. Senang

Hasil akhir di round kedua serie balap ini menempatkan Qarrar di posisi ke sembilan Championship dengan catatan waktu 12:10.421 dan catatan waktu Best Lap pada 59.719. Ia pun senang dengan hasil tersebut.

“Saya sangat senang dengan hasil ini! Sepanjang akhir pekan, kami bekerja keras untuk tetap kompetitif dan terus meningkat di setiap sesi,” kata Qarrar, dikutip dari keterangan resmi, Senin (10/2/2025).

“Terima kasih kepada tim, sponsor, dan semua yang selalu mendukung saya. Kami akan terus berusaha lebih baik lagi di balapan berikutnya!” imbuhnya.

 

