HOME SPORTS NETTING

Semifinal BWF World Tour Finals 2024: Fajar Alfian Berharap Kondisinya Membaik Usai Cedera di Fase Grup

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |20:49 WIB
Semifinal BWF World Tour Finals 2024: Fajar Alfian Berharap Kondisinya Membaik Usai Cedera di Fase Grup
Fajar Alfian cedera di fase grup BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Fajar Alfian berharap cederanya membaik pada semifinal BWF World Tour Finals 2024. Apalagi, ia diuntungkan dengan mundurnya pasangan China He Ji Ting/Ren Xiang Yu dari laga terakhir fase grup.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mengalami nasib apes saat menjalani laga kedua Grup B BWF World Tour Finals 2024. Sebab, pemain asal Bandung itu mengalami cedera di tengah pertandingan.

Pada laga tersebut, mereka menghadapi Aaron Chia/Soh Wooi Yik asal Malaysia, Kamis 12 Desember 2024 malam WIB. Pasangan itu menelan kekalahan setelah Fajar tak mampu optimal karena cedera di tengah laga.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menjajal lapangan untuk BWF World Tour Finals 2024 (Foto: X/@INABadminton)
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menjajal lapangan untuk BWF World Tour Finals 2024 (Foto: X/@INABadminton)

Insiden cedera tersebut terjadi di pengujung gim pertama saat Aaron/Soh berhasil menyamakan kedudukan 14-14. Pada situasi tersebut pergelangan kaki kiri Fajar terkilir bahkan sempat terjatuh.

"Tadi memang posisi bertahan, memang sedikit susah bolanya untuk dikembalikan akhirnya ada terkilir pergelangan kaki kirinya," ujar Fajar dalam keterangan pers PBSI, dikutip Jumat (13/12/2024).

Meski begitu, Fajar tidak bisa langsung mendapat perawatan karena adanya peraturan BWF terbaru. Peraturan tersebut melarang pemain meminta perawatan medis, seperti spray atau sejenisnya, di saat laga masih berlangsung.

Alhasil Fajar diminta wasit untuk bermain di tengah kondisinya yang tidak optimal. Ia bermain sambil menahan rasa sakit dan dengan pergerakan yang terbatas.

"Memang sangat disayangkan dengan peraturan medis BWF yang terbaru. Untuk insiden cedera seperti saya ini harusnya bisa diberikan pertolongan pertama, semoga aturan ini bisa ditinjau ulang," tambah Fajar.

 

Halaman:
1 2
