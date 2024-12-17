Segini Hadiah Fantastis yang Didapat Jonatan Christie meski Kalah di Semifinal BWF World Tour Finals 2024

SEGINI hadiah fantastis yang didapat Jonatan Christie meski kalah di semifinal BWF World Tour Finals 2024. Sebab, meski kalah, Jonatan tetap mendapat hadiah uang tunai dari BWF karena sudah lolos ke ajang yang digelar setiap akhir tahun tersebut.

Jonatan Christie lolos ke BWF World Tour Finals setelah finis di posisi keenam. Selain Jojo - sapaan Jonatan Christie, ada pula beberapa wakil Indonesia lainnya yang sukses lolos.

Diantaranya ada Gregoria Mariska Tunjung di sektor tunggal putri, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani di nomor ganda putra.

Kemudian ada pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pertiwi di sektor ganda putri, serta Dejan Ferdiansyah/Gloria Emanuelle Widjaja di sektor ganda campuran.

Jonatan Christie bermain di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Sayangnya, meski mengirimkan perwakilan di semua sektor, tidak ada satupun wakil Indonesia yang bisa mencapai babak final. Catatan terbaik diraih oleh Jonatan Christie, Fajar/Rian, dan abar/Reza yang hanya mencapai babak semifinal.

Meski begitu, semua perwakilan Indonesia ini tetap mendapatkan hadiah uang tunai. Karena seperti diketahui, untuk bisa ikut bermain di BWF World Tour Finals bukanlah hal yang mudah.

Sebab itu, BWF telah menyiapkan anggaran hingga 2,5 juta Dollar AS atau sekira Rp40 miliar rupiah sebagai hadiah untuk seluruh peserta.