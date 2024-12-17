Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Segini Hadiah Fantastis yang Didapat Jonatan Christie meski Kalah di Semifinal BWF World Tour Finals 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |13:32 WIB
Segini Hadiah Fantastis yang Didapat Jonatan Christie meski Kalah di Semifinal BWF World Tour Finals 2024
Tunggal Putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

SEGINI hadiah fantastis yang didapat Jonatan Christie meski kalah di semifinal BWF World Tour Finals 2024. Sebab, meski kalah, Jonatan tetap mendapat hadiah uang tunai dari BWF karena sudah lolos ke ajang yang digelar setiap akhir tahun tersebut.

Jonatan Christie lolos ke BWF World Tour Finals setelah finis di posisi keenam. Selain Jojo - sapaan Jonatan Christie, ada pula beberapa wakil Indonesia lainnya yang sukses lolos.

Diantaranya ada Gregoria Mariska Tunjung di sektor tunggal putri, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani di nomor ganda putra.

Kemudian ada pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pertiwi di sektor ganda putri, serta Dejan Ferdiansyah/Gloria Emanuelle Widjaja di sektor ganda campuran.

Jonatan Christie bermain di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)
Jonatan Christie bermain di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Sayangnya, meski mengirimkan perwakilan di semua sektor, tidak ada satupun wakil Indonesia yang bisa mencapai babak final. Catatan terbaik diraih oleh Jonatan Christie, Fajar/Rian, dan abar/Reza yang hanya mencapai babak semifinal.

Meski begitu, semua perwakilan Indonesia ini tetap mendapatkan hadiah uang tunai. Karena seperti diketahui, untuk bisa ikut bermain di BWF World Tour Finals bukanlah hal yang mudah.

Sebab itu, BWF telah menyiapkan anggaran hingga 2,5 juta Dollar AS atau sekira Rp40 miliar rupiah sebagai hadiah untuk seluruh peserta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/40/3099929/wang_zhi_yi-XcAL_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Gelar Juara World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Kalahkan Bocah Ajaib Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097997/dejan_ferdinansyah_dan_gloria_emanuelle_widjaja-nToC_large.jpg
5 Ganda Campuran Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 dari Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096468/febriana_dwipuji_kusuma_dan_amallia_cahaya_pratiwi-JXWy_large.jpg
Evaluasi dan Harapan Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Usai Mentas di BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096219/gregoria_mariska_tunjung_tampil_di_bwf_world_tour_finals_2024-cSpU_large.jpg
Daftar Hadiah Pebulu Tangkis Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, Siapa Paling Banyak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095988/zheng_si_wei_dan_huang_ya_qiong-ZMhz_large.jpg
Kisah Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, Juara BWF World Tour Finals 2024 Jadi Gelar Manis Penutup Karier dari Bulu Tangkis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095952/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_di_bwf_world_tour_finals_2024-Kvnj_large.jpg
Hasil Evaluasi Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024: Jonatan Christie dan Gregoria Mariska Kena Rapor Merah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement