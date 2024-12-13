Tekad Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Susul Fajar Alfian/Rian Ardianto ke Semifinal BWF World Tour Finals 2024

HANGZHOU – Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi, berharap bisa susul Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto lolos semifinal BWF World Tour Finals 2024. Demi mewujudkan tekad ini, Sabar/Reza pun siap menampilkan permainan terbaiknya pada laga terakhir Grup B.

Pada pertandingan terakhir Grup B, Sabar/Reza akan bersua wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Laga tersebut akan berlangsung pada hari ini, Jumat (13/12/2024) sekira malam WIB.

Duel tersebut akan menentukan siapa yang berhak lolos ke semifinal bersama Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Sebab, Fajar/Rian sendiri sudah memastikan tiket ke semifinal usai wakil China, He Ji Ting/Ren Xiang Yu mundur.

Sabar/Reza wajib memenangi laga kontra Aaron/Soh untuk bisa menemani Fajar/Rian di semifinal. Akan tetapi, Sabar/Reza wajib memenangi laga tersebut dua gim langsung.

Apabila Sabar/Reza meraih kemenangan tetapi laga berakhir dengan tiga gim, mereka dipastikan tidak lolos. Sebab, mereka akan kalah dalam selisih game.

Untuk itu, Sabar/Reza bertekad untuk bisa memenangkan pertandingan hidup dan mati tersebut. Mereka siap menampilkan performa terbaik di laga terakhir.