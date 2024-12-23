Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Ganda Campuran Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 dari Indonesia!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |13:37 WIB
5 Ganda Campuran Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 dari Indonesia!
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja kala berlaga. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

5 ganda campuran dunia dengan smash terkuat di BWF World Tour Finals 2024 menarik diulas. Sebab, salah satunya merupakan pebulutangkis asal Indonesia.

Gelaran BWF World Tour Finals 2024 memang telah resmi usai. Sederet pebulutangkis dan pasangan pebulutangkis terbaik di tahun ini pun sukses keluar sebagai juara di ajang penutup tahun ini.

Meski begitu, sederet fakta menarik dari turnamen BWF World Tour Finals 2024 ini masih menarik untuk dibahas. Salah satunya tentang para pebulutangkis ganda campuran dengan smash terkuat di ajang ini.

Seperti diketahui, BWF selalu merilis daftar smash terkuat di setiap turnamen yang diselenggarakan. Untuk itu, berikut daftar 5 ganda campuran dunia dengan smash terkuat di BWF World Tour Finals 2024.

5. Jiang Zhen Bang

Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

Di posisi kelima, ada ganda campuran asal China, yakni Jiang Zhen Bang. Meski penampilannya kurang memuaskan dan harus gugur cepat di babak fase grup, kekuatan smashnya tidak dapat dianggap remeh. Tercatat, Jiang Zhen Bang sempat melepaskan smash yang memuat shuttlecock melaju dengan kecepatan 359,7 km/jam.

4. Chen Tang Jie

Chen Tang Jie/Toh Ee Wei

Di posisi berikutnya, ada ganda campuran asal negara tetangga, Malaysia, yakni Chen Tang Jie. Penampilannya bersama Toh Ee Wei di BWF World Tour Finals 2024 lalu sangat baik dengan sukses menembus partai final, meski berakhir menjadi runner up. Ia pun sempat melepas smash dengan kecepatan hingga 399,6 km/jam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/40/3099929/wang_zhi_yi-XcAL_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Gelar Juara World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Kalahkan Bocah Ajaib Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096468/febriana_dwipuji_kusuma_dan_amallia_cahaya_pratiwi-JXWy_large.jpg
Evaluasi dan Harapan Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Usai Mentas di BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096267/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_di_bwf_world_tour_finals_2024-hfwC_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Didapat Jonatan Christie meski Kalah di Semifinal BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096219/gregoria_mariska_tunjung_tampil_di_bwf_world_tour_finals_2024-cSpU_large.jpg
Daftar Hadiah Pebulu Tangkis Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, Siapa Paling Banyak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095988/zheng_si_wei_dan_huang_ya_qiong-ZMhz_large.jpg
Kisah Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, Juara BWF World Tour Finals 2024 Jadi Gelar Manis Penutup Karier dari Bulu Tangkis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095952/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_di_bwf_world_tour_finals_2024-Kvnj_large.jpg
Hasil Evaluasi Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024: Jonatan Christie dan Gregoria Mariska Kena Rapor Merah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement