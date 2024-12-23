5 Ganda Campuran Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 dari Indonesia!

5 ganda campuran dunia dengan smash terkuat di BWF World Tour Finals 2024 menarik diulas. Sebab, salah satunya merupakan pebulutangkis asal Indonesia.

Gelaran BWF World Tour Finals 2024 memang telah resmi usai. Sederet pebulutangkis dan pasangan pebulutangkis terbaik di tahun ini pun sukses keluar sebagai juara di ajang penutup tahun ini.

Meski begitu, sederet fakta menarik dari turnamen BWF World Tour Finals 2024 ini masih menarik untuk dibahas. Salah satunya tentang para pebulutangkis ganda campuran dengan smash terkuat di ajang ini.

Seperti diketahui, BWF selalu merilis daftar smash terkuat di setiap turnamen yang diselenggarakan. Untuk itu, berikut daftar 5 ganda campuran dunia dengan smash terkuat di BWF World Tour Finals 2024.

5. Jiang Zhen Bang

Di posisi kelima, ada ganda campuran asal China, yakni Jiang Zhen Bang. Meski penampilannya kurang memuaskan dan harus gugur cepat di babak fase grup, kekuatan smashnya tidak dapat dianggap remeh. Tercatat, Jiang Zhen Bang sempat melepaskan smash yang memuat shuttlecock melaju dengan kecepatan 359,7 km/jam.

4. Chen Tang Jie

Di posisi berikutnya, ada ganda campuran asal negara tetangga, Malaysia, yakni Chen Tang Jie. Penampilannya bersama Toh Ee Wei di BWF World Tour Finals 2024 lalu sangat baik dengan sukses menembus partai final, meski berakhir menjadi runner up. Ia pun sempat melepas smash dengan kecepatan hingga 399,6 km/jam.