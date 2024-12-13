Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Wakil Indonesia yang Diprediksi Susul Fajar Alfian/Rian Ardianto Lolos Semifinal BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Jonatan Christie!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |08:01 WIB
3 Wakil Indonesia yang Diprediksi Susul Fajar Alfian/Rian Ardianto Lolos Semifinal BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Jonatan Christie!
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: PBSI)




3 wakil Indonesia yang diprediksi susul Fajar Alfian/Rian Ardianto lolos semifinal BWF World Tour Finals 2024 menarik diulas. Salah satunya ada Jonatan Christie.

Ya, Fajar/Rian dipastikan lolos ke semifinal BWF World Tour Finals 2024 usai sang rival di matchday terakhir fase grup memutuskan mundur. Rival itu adalah He Ji Ting/Ren Xiang Yu (China).

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto beraksi di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Keputusan He/Ren juga memberi keuntungan besar untuk Fajar/Rian. Selain langsung dipastikan lolos ke babak semifinal BWF World Tour Finals 2024, mereka juga takkan berlaga hari ini.

Kala Fajar/Rian bisa beristirahat sejenak dan sudah memastikan diri lolos semifinal, sejumlah wakil Tanah Air akan berjuang keras lolos ke babak semifinal BWF World Tour Finals 2024 hari ini. Siapa saja mereka?

Berikut 3 wakil Indonesia yang diprediksi susul Fajar Alfian/Rian Ardianto lolos semifinal BWF World Tour Finals 2024:

3. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja (pbsi)

Salah satu wakil Indonesia yang diprediksi susul Fajar Alfian/Rian Ardianto lolos semifinal BWF World Tour Finals 2024 adalah Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja. Nasib ganda campuran non-pelatnas Indonesia itu akan ditentukan pada hari ini.

Tepatnya, Dejan/Gloria akan menentukan nasibnya lewat laga melawan wakil Malaysia, Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai. Dejan/Gloria akan lolos semifinal jika mengalahkan Goh/Shevon. Ini pun akan jadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan.

 

Halaman:
1 2

