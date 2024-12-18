Evaluasi dan Harapan Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Usai Mentas di BWF World Tour Finals 2024

PEBULU tangkis ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, sampaikan evaluasi dan harapannya usai mentas di BWF World Tour Finals 2024. Mereka siap menorehkan kiprah lebih manis lagi usai mendapat pelajaran berharga di ajang tersebut.

Ya, Febriana/Amallia debut di BWF World Tour Finals pada tahun ini. Tetapi, kiprah mereka terhenti di babak penyisihan grup.

Febriana/Amallia menutup perjalanan di BWF World Tour Finals 2024 dengan kalah dari Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China). Mereka tumbang dengan skor 14-21 dan 19-21.

Meski begitu, Febriana/Amallia tetap bersyukur dengan perjalanannya pada tahun ini. Mereka bahkan mengaku tak menyangka bisa lolos ke BWF World Tour Finals.

Kini, pada 2025, Febriana/Amallia siap memperbaiki kekurangannya. Sebab, mereka bertekad tampil lebih moncer musim depan.