Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Evaluasi dan Harapan Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Usai Mentas di BWF World Tour Finals 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |02:05 WIB
Evaluasi dan Harapan Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Usai Mentas di BWF World Tour Finals 2024
Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

PEBULU tangkis ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, sampaikan evaluasi dan harapannya usai mentas di BWF World Tour Finals 2024. Mereka siap menorehkan kiprah lebih manis lagi usai mendapat pelajaran berharga di ajang tersebut.

Ya, Febriana/Amallia debut di BWF World Tour Finals pada tahun ini. Tetapi, kiprah mereka terhenti di babak penyisihan grup.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi berlaga di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Febriana/Amallia menutup perjalanan di BWF World Tour Finals 2024 dengan kalah dari Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China). Mereka tumbang dengan skor 14-21 dan 19-21.

Meski begitu, Febriana/Amallia tetap bersyukur dengan perjalanannya pada tahun ini. Mereka bahkan mengaku tak menyangka bisa lolos ke BWF World Tour Finals.

Kini, pada 2025, Febriana/Amallia siap memperbaiki kekurangannya. Sebab, mereka bertekad tampil lebih moncer musim depan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/40/3099929/wang_zhi_yi-XcAL_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Gelar Juara World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Kalahkan Bocah Ajaib Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097997/dejan_ferdinansyah_dan_gloria_emanuelle_widjaja-nToC_large.jpg
5 Ganda Campuran Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 dari Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096267/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_di_bwf_world_tour_finals_2024-hfwC_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Didapat Jonatan Christie meski Kalah di Semifinal BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096219/gregoria_mariska_tunjung_tampil_di_bwf_world_tour_finals_2024-cSpU_large.jpg
Daftar Hadiah Pebulu Tangkis Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, Siapa Paling Banyak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095988/zheng_si_wei_dan_huang_ya_qiong-ZMhz_large.jpg
Kisah Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, Juara BWF World Tour Finals 2024 Jadi Gelar Manis Penutup Karier dari Bulu Tangkis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095952/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_di_bwf_world_tour_finals_2024-Kvnj_large.jpg
Hasil Evaluasi Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024: Jonatan Christie dan Gregoria Mariska Kena Rapor Merah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement