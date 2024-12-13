Hasil BWF World Tour Finals 2024: Sabar/Reza Susul Fajar/Rian ke Semifinal!

HANGZHOU – Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke semifinal BWF World Tour Finals 2024! Mereka menang dua gim langsung 21-16 dan 21-16 atas Aaron Chia/Soh Wooi Yik pada matchday tiga Grup B untuk menyusul Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Bermain di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Jumat (13/12/2024) malam WIB, Sabar/Reza yang membutuhkan kemenangan dua gim untuk lolos ke semifinal, langsung tancap gas. Permainan agresif dan cepat yang ditunjukkan kerap membuahkan poin.

Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani bermain di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Pasangan non-pelatnas tersebut unggul 7-5 hingga 11-6 di interval gim pertama. Selepas interval, Sabar/Reza pun mendapat perlawanan dari Aaron/Soh yang mampu mengimbangi permainan cepat mereka.

Keunggulan Sabar/Reza mulai didekati oleh Aaron/Soh dengan skor 15-12. Untungnya, mereka masih tampil konsisten hingga akhirnya memenangkan laga gim pertama dengan skor 21-16.

Pada gim kedua, duel kembali berlangsung sengit di awal laga dengan kedudukan imbang 6-6. Akan tetapi, setelah itu, Sabar/Reza langsung tancap gas dan tampil menekan.