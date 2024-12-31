5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Gelar Juara World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Kalahkan Bocah Ajaib Korea Selatan

Wang Zhi Yi merupakan pebulu tangkis tunggal putri dengan koleksi gelar BWF World Tour terbanyak 2024 (Foto: Instagram/@wang_zhiyi_)

BERIKUT lima pebulu tangkis tunggal putri dunia dengan gelar juara World Tour terbanyak 2024. Si nomor satu berhasil mengalahkan jumlah titel milik bocah ajaib Korea Selatan!

BWF World Tour 2024 sudah rampung seiring digelarnya turnamen tutup tahun pada 11-15 Desember. Ajang BWF World Tour Finals 2024 itu dimenangi oleh Wang Zhi Yi pada nomor tunggal putri.

Lalu, siapa saja lima pebulu tangkis tunggal putri dunia dengan gelar juara World Tour terbanyak 2024? Simak ulasan berikut ini.

5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Gelar Juara World Tour Terbanyak 2024

5. Han Yue

Pemain asal China ini meraup dua titel juara BWF World Tour sepanjang 2024. Han sukses meraih gelar bergengsi di turnamen bertajuk Super 500 yakni Arctic Open dan Hong Kong Open.

Pemain berusia 25 tahun ini juga dua kali menjadi runner-up yakni pada Thailand Open Super 500 dan BWF World Tour Finals 2024. Han menjalani salah satu tahun terbaiknya.

4. Akane Yamaguchi

Pemain asal Jepang ini tak menjalani musim yang bagus. Yamaguchi tercatat hanya dua kali menjadi juara yakni masing-masing satu di level Super 750 dan 500.

Pemain berusia 27 tahun itu hanya memenangi dua turnamen di negaranya yakni Japan Open dan Kumamoto Masters 2024. Tahun ini tentu ingin dilupakan oleh Yamaguchi.