Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Perempuan Cantik yang Pernah Jadi Pacar Valentino Rossi, Nomor 1 Selingkuhan The Doctor

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |05:52 WIB
5 Perempuan Cantik yang Pernah Jadi Pacar Valentino Rossi, Nomor 1 Selingkuhan <i>The Doctor</i>
Linda Morselli dikenal sebagai salah satu mantan Valentino Rossi. (Foto: Instagram/lalindaa)
A
A
A

Ada 5 perempuan cantik yang pernah jadi pacar Valentino Rossi yang menarik untuk dibahas. Saat ini, Rossi memang sudah pensiun dari MotoGP dan bahagia bersama istrinya, Francesca Sofia Novello.

Rossi bahkan sudah menjadi seorang ayah setelah anak pertamanya lahir pada Maret 2022 lalu dengan nama Giuletta Rossi. Rossi semakin bahagia lantaran kini Sofia tengah hamil anak kedua mereka.

Melihat Rossi begitu mesra dengan Sofia jelas menjadi sebuah hal yang baik, mengingat The Doctor –julukan Rossi– dikenal playboy ketika muda. Ada banyak perempuan cantik pernah menjadi pacar mantan pembalap MotoGP tersebut. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Perempuan Cantik yang Pernah Jadi Pacar Valentino Rossi:

5. Ariana Matteuzzi

Ariana Matteuzzi
Ariana Matteuzzi

Pada awal 2000-an, Arianna Matteuzzi adalah wanita yang selalu menemani Valentino Rossi di setiap balapan. Namun, mereka putus di 2007.

Rossi dan Arianna berpisah karena kehadiran orang ketiga. Hal ini jelas menimbulkan rasa sakit hati yang besar karena Arianna adalah korban dari perselingkuhan seorang Valentino Rossi.

4. Linda Morselli

Linda Morselli
Linda Morselli

Kedekatan Rossi dengan Linda hampir mirip dengan ketika dirinya mendekati Sofia Novello. Sebab baik Linda dan Sofia sama-sama pernah menjadi Umbrella Girl Rossi.

Rossi dan Linda menjalin hubungan pada 2012 silam. Empat tahun bersama hingga sampai dirumorkan akan menikah, hubungan tersebut nyatanya berakhir di 2016.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3186967/ade_rai-EXmC_large.jpg
5 Makanan yang Disebut Ade Rai Jadi Hambatan Utama Penurunan Berat Badan, Nomor 1 Sulit Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186827/jonatan_christie_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_gelar_juara_bwf_world_tour_2025_terbanyak_pbsi-4ftM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Terbanyak di BWF World Tour 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186803/bwf_melarang_3_pebulu_tangkis_indonesia_bermain_bulu_tangkis_seumur_hidup-1nA0_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia Dihukum BWF Larangan Bermain Seumur Hidup, Nomor 1 Hendra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement