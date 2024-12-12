Kata-Kata Pertama Francesco Bagnaia yang Harus Berbagi Garasi dengan Marc Marquez di MotoGP 2025

KATA-KATA pertama Francesco Bagnaia yang harus berbagi garasi dengan Marc Marquez di MotoGP 2025 menarik untuk diulas. Sebab, ia menyinggung soal orang nomor satu di garasi tim Ducati Lenovo.

Marquez datang ke Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Ia direkrut untuk menemani Bagnaia sebagai pengganti Enea Bastianini untuk dua musim ke depan.

Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini, berfoto usai Sprint Race MotoGP Jepang 2024 (Foto: X/@MotoGP)

Usai Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 di Sirkuit Barcelona-Catalunya pada 19 November, Marquez menyebut Bagnaia sebagai orang nomor satu di tim. Sebab, ia hanya anak baru.

Namun, kata-kata tersebut segera dibantah oleh murid Valentino Rossi itu. Bagnaia mengatakan, tidak seharusnya ada pembalap nomor satu di tim ketika musim baru saja mau dimulai.

"Saya pikir, pada akhirnya, (pembalap) nomor satu di dalam garasi itu tidak ada, dan tidak seharusnya ada. Musim selalu dimulai dengan para pembalap memiliki pendapat yang sama,” ujar Bagnaia, dikutip dari Crash, Kamis (12/12/2024).

“Dan saya pikir banyak hal berubah sepanjang tahun, karena setiap kali musim baru, Anda memulai dari nol," tegas pria asal Italia itu.