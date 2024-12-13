Mengapa Marc Marquez Begitu Dibenci dan Dianggap Musuh oleh Fans MotoGP Italia?

MARC Marquez begitu dibenci fans MotoGP Italia bisa terlihat saat sosoknya disambut dengan cemoohan dari sebagian kecil penonton ketika naik podium di Sirkuit Misano menyusul kemenangan keduanya secara berturut-turut pada tahun 2024 ini.

Padahal The Baby Alien –julukan Marquez– menyebut dirinya berusaha untuk dapat profesional dan mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Rider kelahiran Cervera 31 tahun lalu itu juga berharap dengan kontraknya bersama tim Italia, Ducati, bisa membuat hubungannya dengan penggemar Italia bisa membaik.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (12/12/2024), Okezone telah merangkum penyebab Marc Marquez begitu dibenci fans MotoGP Italia, sebagai berikut.

Alasan Marc Marquez Begitu Dibenci Fans MotoGP Italia

Juara dunia MotoGP enam kali ini tidak populer di kalangan sebagian penggemar Italia karena persaingannya yang ketat dengan legenda Valentino Rossi pada pertengahan hingga akhir tahun 2010-an yang menyebabkan kedua pembalap saling berselisih baik di dalam maupun di luar lintasan.

Marc Marquez vs Valentino Rossi 2015

Walaupun Rossi telah pensiun dari balap motor profesional dan beralih ke balap mobil GT3 dengan BMW, bukan hal yang aneh bagi pembalap Spanyol itu untuk menerima sejumlah kebencian di trek tertentu dalam kalender MotoGP.

The Baby Alien mulanya mempunyai hubungan baik dengan The Doctor -julukan Valentino Rossi- hingga sempat mengidolakan sang mantan rivalnya itu. Namun, semenjak insiden Sepang Clash yang melibatkan keduanya pada MotoGP 2015, hubungan Marc Marquez dan Valentino Rossi mulai merenggang.