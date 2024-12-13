Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mengapa Marc Marquez Begitu Dibenci dan Dianggap Musuh oleh Fans MotoGP Italia?

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |02:00 WIB
Mengapa Marc Marquez Begitu Dibenci dan Dianggap Musuh oleh Fans MotoGP Italia?
Marc Marquez saat masih membela Gresini Ducati. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez begitu dibenci fans MotoGP Italia bisa terlihat saat sosoknya disambut dengan cemoohan dari sebagian kecil penonton ketika naik podium di Sirkuit Misano menyusul kemenangan keduanya secara berturut-turut pada tahun 2024 ini.

Padahal The Baby Alien –julukan Marquez– menyebut dirinya berusaha untuk dapat profesional dan mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Rider kelahiran Cervera 31 tahun lalu itu juga berharap dengan kontraknya bersama tim Italia, Ducati, bisa membuat hubungannya dengan penggemar Italia bisa membaik.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (12/12/2024), Okezone telah merangkum penyebab Marc Marquez begitu dibenci fans MotoGP Italia, sebagai berikut.

Alasan Marc Marquez Begitu Dibenci Fans MotoGP Italia

Juara dunia MotoGP enam kali ini tidak populer di kalangan sebagian penggemar Italia karena persaingannya yang ketat dengan legenda Valentino Rossi pada pertengahan hingga akhir tahun 2010-an yang menyebabkan kedua pembalap saling berselisih baik di dalam maupun di luar lintasan.

Marc Marquez vs Valentino Rossi 2015
Marc Marquez vs Valentino Rossi 2015

Walaupun Rossi telah pensiun dari balap motor profesional dan beralih ke balap mobil GT3 dengan BMW, bukan hal yang aneh bagi pembalap Spanyol itu untuk menerima sejumlah kebencian di trek tertentu dalam kalender MotoGP.

The Baby Alien mulanya mempunyai hubungan baik dengan The Doctor -julukan Valentino Rossi- hingga sempat mengidolakan sang mantan rivalnya itu. Namun, semenjak insiden Sepang Clash yang melibatkan keduanya pada MotoGP 2015, hubungan Marc Marquez dan Valentino Rossi mulai merenggang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/38/3108606/nadia_padovani-4UjT_large.jpg
Bos Gresini Racing Kenang Momen Bareng Marc Marquez, Senang Bantu The Baby Alien Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/38/3103381/jorge_martin-TnOk_large.jpg
3 Kekecewaan Terbesar Jorge Martin dalam Karier Balapnya di MotoGP, Nomor 1 Gara-Gara Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/38/3100920/valentino_rossi_dan_marc_marquez-74tc_large.jpg
6 Duel Panas Marc Marquez vs Valentino Rossi Paling Heboh, Nomor 1 Bukan di Balapan Utama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100359/valentino_rossi-F8G6_large.jpg
Sahabat Kesal Valentino Rossi Sibuk Balapan Usai Pensiun dari MotoGP, Timnya Jadi Terbengkalai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100209/valentino_rossi-WJZT_large.jpg
MotoGP Kehilangan Fans Gara-Gara Valentino Rossi Pensiun, Fonsi Nieto: Dia seperti Michael Jordan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100050/marc_marquez_dan_pedro_acosta-XI1G_large.jpg
Daftar Pembalap Termuda dan Tertua di MotoGP 2025: Marc Marquez Termasuk?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement