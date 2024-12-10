9 Pembalap Top yang Sukses Raih di Podium Main Race MotoGP 2024, Nomor 1 Paling Banyak Menang tapi Gagal Juara Dunia

Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez jadi pembalap yang paling sering podium di MotoGP 2024. (Foto: MotoGP)

ADA 9 pembalap top yang sukses meraih podium di balapan utama atau main race MotoGP 2024. Dari total 29 pembalap yang ikut meramaikan MotoGP 2024, nyatanya hanya 9 rider saja yang merasakan berdiri di podium pada balapan yang biasanya digelar di hari Minggu tersebut.

Berikut 9 Pembalap Top yang Sukses Raih di Podium Main Race MotoGP 2024:

9. Marco Bezzecchi (1 Podium)

Marco Bezzecchi melaju pada MotoGP Prancis 2024 (Foto: VR46 Racing Team)

Marco Bezzecchi berhasil sekali naik podium di MotoGP 2024. Tepatnya rider Pertamina Enduro VR46 itu finis ketiga di MotoGP Spanyol 2024.

8. Brad Binder (1 Podium)

Brad Binder (Foto: Red Bull KTM Media)

Brand Binder mengakhiri musim 2024 dengan menempati posisi kelima di klasemen pembalap. Menariknya, rider Red Bull KTM itu ternyata hanya Sekali naik podium, yaknis aat finis runner-up di MotoGP Qatar 2024.

7. Alex Marquez (1 Podium)

Alex Marquez

Alex Marquez tak bernasib mulus seperti kakaknya, Marc Marquez yang bersinar di MotoGP 2024. Meski menggunakan motor yang sama, Alex nyatanya cuma sekali naik podium usai finis ketiga di MotoGP Jerman 2024.

6. Maverick Vinales (1 Podium)

Maverick Vinales. reuters

Vinales mengakhiri musim bersama Aprilia dengan merebut satu podium saja. Menariknya, satu-satunya podium itu adalah kemenangan di MotoGP Amerika Serikat 2024.

5. Pedro Acosta (5 Podium)

Pedro Acosta. ig/37pedroacosta

Berstatus pembalap debutan, Pedro Acosta nyatanya mampu tampil gahar di awal musim. Acosta mencatatkan lima podium, dua diantaranya finis sebagai runner-up di seri Amerika Serikat dan Indonesia.