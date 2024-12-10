Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

9 Pembalap Top yang Sukses Raih di Podium Main Race MotoGP 2024, Nomor 1 Paling Banyak Menang tapi Gagal Juara Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |09:59 WIB
9 Pembalap Top yang Sukses Raih di Podium Main Race MotoGP 2024, Nomor 1 Paling Banyak Menang tapi Gagal Juara Dunia
Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez jadi pembalap yang paling sering podium di MotoGP 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ADA 9 pembalap top yang sukses meraih podium di balapan utama atau main race MotoGP 2024. Dari total 29 pembalap yang ikut meramaikan MotoGP 2024, nyatanya hanya 9 rider saja yang merasakan berdiri di podium pada balapan yang biasanya digelar di hari Minggu tersebut.

Berikut 9 Pembalap Top yang Sukses Raih di Podium Main Race MotoGP 2024:

9. Marco Bezzecchi (1 Podium)

Marco Bezzecchi melaju pada MotoGP Prancis 2024 (Foto: VR46 Racing Team)
Marco Bezzecchi melaju pada MotoGP Prancis 2024 (Foto: VR46 Racing Team)

Marco Bezzecchi berhasil sekali naik podium di MotoGP 2024. Tepatnya rider Pertamina Enduro VR46 itu finis ketiga di MotoGP Spanyol 2024.

8. Brad Binder (1 Podium)

Brad Binder (Foto: Red Bull KTM Media)
Brad Binder (Foto: Red Bull KTM Media)

Brand Binder mengakhiri musim 2024 dengan menempati posisi kelima di klasemen pembalap. Menariknya, rider Red Bull KTM itu ternyata hanya Sekali naik podium, yaknis aat finis runner-up di MotoGP Qatar 2024.

7. Alex Marquez (1 Podium)

Alex Marquez
Alex Marquez

Alex Marquez tak bernasib mulus seperti kakaknya, Marc Marquez yang bersinar di MotoGP 2024. Meski menggunakan motor yang sama, Alex nyatanya cuma sekali naik podium usai finis ketiga di MotoGP Jerman 2024.

6. Maverick Vinales (1 Podium)

Maverick Vinales. reuters
Maverick Vinales. reuters

Vinales mengakhiri musim bersama Aprilia dengan merebut satu podium saja. Menariknya, satu-satunya podium itu adalah kemenangan di MotoGP Amerika Serikat 2024.

5. Pedro Acosta (5 Podium)

Pedro Acosta. ig/37pedroacosta
Pedro Acosta. ig/37pedroacosta

Berstatus pembalap debutan, Pedro Acosta nyatanya mampu tampil gahar di awal musim. Acosta mencatatkan lima podium, dua diantaranya finis sebagai runner-up di seri Amerika Serikat dan Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144//marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899//para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491//marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007//fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996//marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006//marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement