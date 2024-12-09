Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Termasuk Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio Jadikan 2 Pembalap Ini Panutan di MotoGP 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |02:02 WIB
Termasuk Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio Jadikan 2 Pembalap Ini Panutan di MotoGP 2025
Fabio Di Ginnantonio bersama Valentino Rossi. (Foto: Instagram/@vr46racingteam)
A
A
A

RIDER Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio, bakal menjadikan 2 pembalap jadi panutan di MotoGP 2025. Salah satunya ada Marc Marquez.

Ya, Fabio Di Giannantonio bicara soal harapan dan ambisinya jelang MotoGP 2025. Dia tak ingin berharap tinggi dengan akan belajar dari Marc Marquez dan Francesco Bagnaia yang merupakan rider pabrikan Ducati.

Fabio Di Giannantonio

Di Giannantonio mulai pulih pasca operasi lebih dari sebulan lalu. Rider asal Italia itu bakal menyiapkan diri dengan matang dalam menatap MotoGP 2025.

Pada musim depan, Di Giannantonio bakal memakai Ducati Desmosedici GP25. Hanya saja, dia masih belum menjajal motor tersebut mengingat masih dalam masa pemulihan. Hanya saja, dia sudah mendengar kabar kalau GP25 mengalami evolusi yang signifikan.

Di Giannantonio menilai hal tersebut akan menjadi beban tersendiri bagi Bagnaia dan Marquez yang merupakan rider utama Ducati. Karena itu, dia akan belajar dari dua rider itu sembari memaksimalkan performanya pada musim depan.

