Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025

MANAJER Tim Honda Racing Corporation (HRC), Alberto Puig, mulai melihat titik terang dalam perjalanan timnya. Ia langsung membeberkan target untuk MotoGP 2025.

Musim yang berat masih dijalani oleh Honda pada MotoGP 2024 setelah terakhir kali juara bersama Marc Marquez pada 2019. Rider tim satelit LCR Honda, Johann Zarco, menjadi yang paling banyak mengumpulkan poin, yakni 55, yang membuatnya hanya berakhir di posisi 17 klasemen akhir musim ini.

Rekan setimnya, Takaaki Nakagami, di posisi 19 dengan koleksi 31 poin. Sementara dua rider tim pabrikan HRC, Joan Mir dan Luca Marini, masing-masing finis di urutan 21 dan 22 klasemen MotoGP 2024 dengan torehan 21 serta 14 poin.

Puig pun tak memungkiri MotoGP 2024 merupakan musim yang sangat sulit dan buruk karena tim pabrikan asal Jepang itu tak kunjung bisa meningkatkan performa. Kendati demikian, ada secercah harapan untuk bangkit.

Hal itu terlihat dalam Tes MotoGP San Marino 2024 di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia, pada September 2024. Mereka terlihat bisa memangkas ketertinggalan waktu dalam satu putaran dari tim lain kendati jaraknya cukup jauh.

“Kami masih berada di 1,2 detik per putaran, yang merupakan waktu yang sangat lama, tapi setidaknya itu memberi kami sedikit harapan,” kata Puig, dilansir dari Motosan, Senin (9/12/2024).

“Kemudian, ketika Anda mulai mengambil beberapa langkah, itu seperti reaksi berantai kru tim mulai termotivasi, pembalap mulai percaya,” imbuh pria asal Spanyol itu.