HOME SPORTS BASKET

Kapten MNC University Girang Tampil di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2024

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |20:27 WIB
Kapten MNC University Girang Tampil di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2024
MNC University girang bisa tampil di MNC Sports Competition 2024 (Foto: MPI/Muhammad Gazza)
A
A
A

JAKARTA - MNC University berhasil meraih kemenangan pada laga perdana cabang olahraga (cabor) basket MNC Sports Competition 2024. Sang kapten, Raja Aksal, mengaku senang bisa berbagi keseruan dengan unit-unit dari grup lain.

MNC University lolos ke babak perempatfinal setelah berhasil menumbangkan MNC Energy dengan skor cukup telak 58-12. Tim yang berisikan mayoritas para pemain muda itu sukses melewati babak pertama yang digelar di Playfield, Palmerah, Jakarta, Senin (4/11/2024) sore WIB dengan cukup mudah.

Turnamen basket MNC Sports Competition 2024 (Foto: MPI/Muhammad Gazza)

"Seru banget MNC Sports Competition 2024 ini. Kami jadi bisa bermain basket dan seru-seruan dengan grup lain," ucap Aksal kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (4/11/2024).

Menurutnya, kemenangan telak atas MNC Energy bisa dibilang karena kebetulan bertemu di babak pertama. Salah satu kunci kemenangan bagi MNC University ialah karena rata-rata usia muda para pemain yang turun bertanding.

"Memang bisa dibilang tim kami paling muda, lah. Akan tetapi kami campur juga sama karyawan, jadi ya berimbang lah sama yang lain," tutur Aksal.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan MNC University rutin berlatih basket tiap pekan di kampus dengan kehadiran pelatih juga. Mereka siap mengeluarkan tenaga maksimal untuk laga berikutnya di babak perempatfinal yang akan digelar di tempat yang sama pada Selasa (5/11/2024).

Halaman:
1 2
