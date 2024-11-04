Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025 Resmi Digelar, 15 Tim Perebutkan Titel Juara

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |17:18 WIB
Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025 Resmi Digelar, 15 Tim Perebutkan Titel Juara
Turnamen bola basket MNC Sports Competition 2024 resmi digelar (Foto: MPI/Muhammad Gazza)
A
A
A

JAKARTA - Turnamen bola basket ajang MNC Sports Competition 2024 resmi bergulir hari ini, Senin (4/11/2024). Sebanyak 15 tim berjuang memperebutkan gelar juara.

Pertarungan memperebutkan takhta tertinggi ini digelar di Lapangan Playfield, Palmerah, Jakarta. Babak kualifikasi digelar pada 4 November, diikuti perempatfinal 6 November, semifinal 7 November, dan final serta perebutan tempat ketiga pada 8 November.

Turnamen basket MNC Sports Competition 2024 (Foto: MPI/Muhammad Gazza)

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI), persaingan antarunit dalam ajang ini berlangsung sengit dan meriah. Namun demikian, sportivitas tetap ditunjukkan oleh para peserta dengan bersaing secara sehat.

Sebagai informasi, bahwa dalam rangka menyambut HUT ke-35 MNC Group, terdapat rangkaian acara yg antara lain MNC Sports Competition, di mana dipertandingkan 4 cabang olah raga: Futsal, Basket, Tenis Meja dan Bulu Tangkis.

Kompetisi tersebut diikuti oleh para karyawan unit-unit bisnis dibawah naungan MNC Group. Tujuannya untuk meningkatkan rasa semangat, kebersamaan, silaturahmi dan kekompakan antar karyawan dan antarunit bisnis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
