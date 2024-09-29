Hasil Semifinal IBL All Indonesian 2024: Kalahkan Dewa United, Satria Muda Amankan Tiket ke Final

SATRIA Muda berhasil merebut tiket final Indonesian Basketball League (IBL) All Indonesian 2024. SM sukses menumbangkan Dewa United dengan skor 75-59 pada babak semifinal yang digelar di Hall Basket Senayan, Jakarta, Minggu (29/9/2024) sore WIB.

Kini, Satria Muda tinggal menunggu pemenang dari duel antara Prawira Harum Bandung vs Pelita Jaya Jakarta. Bentrokan kedua tim itu akan dilangsungkan Minggu (29/9/2024) pukul 19.30 WIB di tempat yang sama.





Jalannya pertandingan

Dua tim yang sebelumnya juga bertemu pada babak semifinal IBL 2024 lalu menurunkan starting five terbaiknya pada laga sore hari ini. Dewa United dipimpin oleh sang kapten, Kaleb Ramot Gemilang, sedangkan Satria Muda dinahkodai Abraham Damar Grahita.

Kedua tim memainkan tempo permainan yang cukup cepat pada awal kuarter pertama ini. Namun, pertahanan kokoh ditunjukkan keduanya, baik Dewa United maupun Satria Muda kesulitan mencetak angka dan 10 menit pertama berakhir dengan skor 14-12 untuk Dewa United.

Kuarter kedua berjalan cukup sengit dengan Dewa United yang terlebih dahulu memegang kendali, tetapi kemudian Satria Muda mampu unggul 19-18 pada pertengahan kuarter. Setelah itu, Dewa United tancap gas dan kembali memegang kendali hingga akhirnya unggul 32-30 pada dua kuarter pertama.

Tertinggal pada dua kuarter awal, Satria Muda pun bertekad untuk bangkit pada dua kuarter terakhir guna mengamankan tiket ke partai puncak. Skuad asuhan Youbel Sondakh itu terlihat mulai beradaptasi dan mampu menjalankan strateginya dengan lebih matang.

Abraham Damar Grahita cs yang mampu meraih poin demi poin pada kuarter ketiga ini akhirnya sukses mengambil alih jalannya laga. Mereka merebut keunggulan dari Dewa United dengan skor 55-47 memasuki kuarter terakhir.

Lini pertahanan Satria Muda dengan skema zone defense terlihat sulit untuk ditembus para pemain Dewa United. Hingga pertengahan kuarter keempat, Satria Muda mampu menahan Dewa United dengan skor 64-47.