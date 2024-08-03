Advertisement
BASKET

Satria Muda Diminta Tak Lengah Hadapi Pelita Jaya di Game 2 Final IBL 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |09:49 WIB
Satria Muda Diminta Tak Lengah Hadapi Pelita Jaya di Game 2 Final IBL 2024
Bintang Satria Muda Pertamina Jakarta, Abraham Damar (Foto: Andhika Khoirul Huda)
BINTANG Satria Muda Jakarta, Abraham Damar Grahita, memperingatkan timnya untuk tak lengah melawan Pelita Jaya Jakarta dalam Game 2 Final IBL 2024 setelah berjaya pada Game 1. Sebab menurutnya, timnya selalu kesulitan ketika melakoni Game 2 di babak playoff musim ini sehingga mereka wajib waspada dan meningkatkan performa agar bisa menyegel gelar juara.

Satria Muda berhasil mengalahkan Pelita Jaya dalam Game 1 babak final IBL 2024 yang digelar di Britama Arena, Jakarta, Kamis (1/8/2024) malam WIB. Artem Pustovyi dan kolega menang dengan skor 84-71.

Hasil positif itu membuat Satria Muda tinggal selangkah lagi untuk menyabet gelar juara IBL 2024. Syaratnya, mereka wajib menang lagi pada Game 2 yang akan dihelat di Indomilk Arena, Tangerang, yang dipilih menjadi markas Pelita Jaya pada Sabtu (2/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Abraham, yang membukukan 14 poin, empat rebound dan dua assist pada Game 1, pun sangat senang Satria Muda selangkah lagi mengangkat trofi ke-13 mereka sepanjang sejarah liga bola basket terbaik di Tanah Air itu. Terlebih lagi, tim asuhan Youbel Sondakh itu sempat terseok-seok di awal musim ini.

“Dengan start yang kurang bagus di awal season dan kita sekarang satu langkah lagi bisa juara, it’s a good feelings, cuman pikirannya harus udah ke Game 2 di mana mereka pasti bakal berusaha lebih keras,” kata Abraham dalam konferensi pers pasca laga, Kamis (1/8/2024).

Namun, Abraham memperingatkan Satria Muda untuk tidak lengah menatap Game 2 meski gelar juara sudah di depan mata. Pasalnya, sepanjang melakoni Game 2 di babak playoff IBL 2024, mereka kerap kesulitan menghadapi para lawan yang ada.

Halaman:
1 2
