Hendra Setiawan Cerita Sulitnya Jadi Pebulu Tangkis di Usia 40 Tahun: Sering Dikomplain Anak karena Kalah Terus!

JAKARTA – Hendra Setiawan menceritakan sulitnya menjadi pebulu tangkis di usia kepala empat. Ia mengaku susah untuk memulihkan kondisi serta sering dikomplain anak-anaknya!

Saat ini, Hendra bersama Mohammad Ahsan masih aktif menjadi pemain bulu tangkis di sektor ganda putra. Pada ranking BWF per 24 September 2024, mereka saat ini menempati peringkat 23 dunia.

Pada tahun ini, Ahsan/Hendra memang lebih banyak gugur di babak 32 dan 16 besar, ketimbang wara-wiri naik podium. Satu-satunya prestasi terbaik The Daddies adalah menjadi runner-up di Australia Open 2024.

Di tengah usia yang tak muda lagi, Hendra menjawab kondisi fisik memang menjadi tantangan tersendiri. Apalagi dari sisi latihan, pemain kelahiran Pemalang, Jawa Tengah itu mengaku sudah tidak bisa menjalaninya secara 100 persen.

"Susah (main di usia 40 tahun), terutama di recovery-nya. Jadi dulu biasanya pagi latihan capek, sore sudah siap lagi. Ini ya mungkin butuh satu hari (recovery-nya)," ucap Hendra saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu 25 September 2024.

"Jadi ya mungkin sekarang enggak 100 persen. Saya latihan, cuma 70-80 persen. Itu sudah cukup, yang penting stabil," tambah pria berusia 40 tahun itu.

Ketika bertanding di turnamen, Hendra sendiri tidak mengalami masalah berarti. Akan tetapi, saat berbicara latihan, kondisi fisik dan usia sangat berpengaruh untuknya.

"Kalau turnamen sih enggak, enggak terlalu pengaruh. Yang pengaruh itu di latihan. Jadi kalau pagi capek nih, sore kadang kalau capek ya saya izin," terang Hendra.