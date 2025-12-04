Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Pemegang Rekor Backhand Smash dengan Kecepatan 260 Km/Jam

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |04:42 WIB
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Pemegang Rekor Backhand Smash dengan Kecepatan 260 Km/Jam
Kisah Taufik Hidayat sang pemilik backhand smash 260 km/jam menarik untuk diulas (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
A
A
A

KISAH legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat menarik untuk diulas. Yang belum banyak orang tahu, ia memegang rekor pukulan backhand dengan kecepatan hingga 260 km/jam!

Taufik merupakan salah satu tunggal putra terbaik Indonesia. Sebanyak 27 gelar juara pernah diraihnya, termasuk status ranking 1 dunia BWF.

1. 260 Km/Jam

Taufik Hidayat

Tentu saja yang paling bergengsi adalah medali emas Olimpiade Athena 2004. Taufik mengikuti jejak Alan Budikusuma sebagai tunggal putra peraih emas.

Selain deretan gelar, Taufik juga dikenal sebagai pemilik backhand mematikan. Dalam salah satu momen, ia pernah melancarkan pukulan ciri khasnya itu dengan kecepatan hingga 260 km/jam.

Yang menarik, Taufik tidak tahu bagaimana pukulan mematikan itu bisa dikuasainya. Ia mengaku hanya rajin berlatih dan bersyukur diberi kemampuan tersebut oleh Tuhan.

“Itu (backhand smash), enggak tahu ya. Bagi saya itu seperti berkah spesial dari Tuhan kepada saya," kata Taufik dalam sebuah video.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187632/berikut_tiga_pebulu_tangkis_top_dunia_yang_benci_dengan_suporter_indonesia-M0zF_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia, Nomor 1 Pernah Diancam Dibunuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186863/simak_kisah_cinta_ricky_subagja_yang_terpesona_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-I7B0_large.jpg
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement