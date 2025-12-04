Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Pemegang Rekor Backhand Smash dengan Kecepatan 260 Km/Jam

KISAH legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat menarik untuk diulas. Yang belum banyak orang tahu, ia memegang rekor pukulan backhand dengan kecepatan hingga 260 km/jam!

Taufik merupakan salah satu tunggal putra terbaik Indonesia. Sebanyak 27 gelar juara pernah diraihnya, termasuk status ranking 1 dunia BWF.

1. 260 Km/Jam

Tentu saja yang paling bergengsi adalah medali emas Olimpiade Athena 2004. Taufik mengikuti jejak Alan Budikusuma sebagai tunggal putra peraih emas.

Selain deretan gelar, Taufik juga dikenal sebagai pemilik backhand mematikan. Dalam salah satu momen, ia pernah melancarkan pukulan ciri khasnya itu dengan kecepatan hingga 260 km/jam.

Yang menarik, Taufik tidak tahu bagaimana pukulan mematikan itu bisa dikuasainya. Ia mengaku hanya rajin berlatih dan bersyukur diberi kemampuan tersebut oleh Tuhan.

“Itu (backhand smash), enggak tahu ya. Bagi saya itu seperti berkah spesial dari Tuhan kepada saya," kata Taufik dalam sebuah video.