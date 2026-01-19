Kisah Miris Yu Xiaohan, Mantan Pebulu Tangkis Supercantik China yang Pensiun Dini karena Kasus Doping

Simak kisah miris pebulu tangkis cantik Yu Xiaohan yang pensiun dini karena kasus doping (Foto: Instagram/@yu.xiaohan.mimi)

KISAH miris Yu Xiaohan menarik untuk diulas. Sebab, pebulu tangkis supercantik China tersebut pensiun dini karena kasus doping.

Xiaohan merupakan salah satu andalan ganda putri China di pertengahan dekade 2010. Pasalnya, perempuan kelahiran 29 September 1994 itu sarat prestasi saat di level junior.

1. Kasus Doping

Betapa tidak, Xiaohan sukses meraih medali perak di BWF World Junior Championships 2012 bersama Huang Yaqiong. Sayangnya, ia tersandung kasus doping saat turun di turnamen Gwangju Universaide pada 2016.

Xiaohan lantas dihukum larangan bermain selama tujuh bulan. Saat comeback, ia mampu menjadi juara Korea Open 2017, masih bersama Huang Yaqiong. Sayangnya, itu jadi akhir dari kebersamaan mereka.

Yaqiong beralih ke ganda campuran dan berpasangan dengan Zheng Siwei. Sedangkan, Xiaohan ganti partner di ganda putri bareng Tang Jinhua. Tidak disangka, ia bisa menembus ranking delapan dunia pada 2018.