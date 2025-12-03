Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia, Nomor 1 Pernah Diancam Dibunuh!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |20:27 WIB
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia, Nomor 1 Pernah Diancam Dibunuh!
Berikut tiga pebulu tangkis top dunia yang benci dengan suporter Indonesia termasuk Zhang Nan (Foto: Xinhua)
A
A
A

BERIKUT tiga pebulu tangkis top dunia yang benci dengan suporter Indonesia. Salah satunya bahkan pernah diancam dibunuh!

Suporter bulu tangkis di Indonesia bak pedang bermata dua. Di satu sisi, kehadiran mereka selalu ditunggu oleh atlet-atlet dunia dengan ciri khas dan kebisingannya yang menghidupkan atmosfer.

Ilustrasi bulu tangkis Shutterstock

Namun, di sisi lain, suporter Indonesia juga kadang terlalu berlebihan. Hal inilah yang membuat tiga pebulu tangkis mengaku tidak suka bahkan benci.

Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia

1. Mathias Boe

Mathias Boe. instagram

Pebulu tangkis satu ini benar-benar tidak suka dengan tingkah suporter Indonesia. Boe pernah bikin satu Istora Senayan mengejeknya habis-habisan hanya karena menghadapi Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Pemain asal Denmark tersebut kesal dengan mengeluarkan gestur cukup provokatif. Hal itu dibalas suporter Indonesia dengan melontarkan hinaan di media sosial, termasuk hingga ancaman pembunuhan!

Boe yang tidak senang dengan hal itu, marah-marah di konferensi pers. Ia mengaku tidak menyukai perilaku tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186863/simak_kisah_cinta_ricky_subagja_yang_terpesona_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-I7B0_large.jpg
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement