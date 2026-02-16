Kisah Bidadari Cantik Chiharu Shida, Resmi Mundur dari Timnas Bulu Tangkis Jepang demi Emas Olimpiade Los Angeles 2028

Kisah bidadari cantik Chiharu Shida yang memutuskan mundur dari klub dan tim nasional menarik untuk diulas (Foto: Instagram/@_chiharushida_)

KISAH bidadari cantik Chiharu Shida menarik untuk diulas. Sebab, ia resmi mundur dari Timnas Bulu Tangkis Jepang demi meraih medali emas Olimpiade Los Angeles 2028!

Nama Chiharu Shida cukup dikenal pencinta bulu tangkis pada dekade 2020-an. Perempuan asal Jepang itu punya wajah yang cantik plus deretan prestasi ciamik.

1. Keluar dari Klub dan Tim Nasional

Belum lama ini, Shida mengumumkan akan keluar dari klub Kumamoto Saishunkan pada 31 Maret 2026. Keputusan itu diambil demi memenuhi ambisi pribadinya.

Shida mengaku berat untuk meninggalkan klub yang telah dibelanya selama 10 tahun. Apalagi, ia juga keluar dari Tim Bulu Tangkis Jepang dan benar-benar mengambil jalan profesional.

“Terima kasih untuk dukungan tiada henti. Saya sudah memutuskan akan meninggalkan Shaisunkan Pharmaeuticals (pemilik klub Kumamoto Shaisunkan) pada 31 Maret 2026,” tulis Shida lewat akun Instagram @_chiharushida_, dikutip Senin (16/2/2026).

“Tahun lalu, saya memutuskan mengakhiri duet dengan (Nami) Matsuyama, untuk mengambil tantangan bersama partner baru,” lanjut perempuan berusia 28 tahun itu.