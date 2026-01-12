Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Dunia dengan Hadiah Uang Terbanyak Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Tembus Rp40 Miliar!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |04:46 WIB
5 Pebulu Tangkis Dunia dengan Hadiah Uang Terbanyak Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Tembus Rp40 Miliar!
Berikut lima pebulu tangkis dunia dengan hadiah uang terbanyak sepanjang sejarah termasuk Viktor Axelsen (Foto: Instagram/@viktoraxelsen)
BERIKUT lima pebulu tangkis dunia dengan hadiah uang terbanyak sepanjang sejarah. Salah satunya menembus angka Rp40 miliar!

Sejak diperkenalkan format BWF World Tour, hadiah uang untuk pebulu tangkis kian meningkat. Tidak heran bila atlet tepok bulu kini bermandikan uang.

Laman badmintonranks.com menyusun data lima pebulu tangkis dengan hadiah uang terbanyak pada kurun 2007 hingga 31 Desember 2025. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

Berikut 5 Pebulu Tangkis Dunia dengan Hadiah Uang Terbanyak Sepanjang Sejarah

1. An Se-young

An Se-young beraksi di Indonesia Open 2024 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Pebulu tangkis asal Korea Selatan ini baru saja memecahkan rekor hadiah uang yang diraih dalam setahun. Tidak tanggung-tanggung, An membawa pulang hingga USD1 juta (setara Rp16,8 miliar)!

Kini, perempuan berusia 23 tahun itu mengumpulkan total USD2,671,417 atau setara Rp44,9 miliar. Ia meraih 34 titel sejak 2019!

2. Tai Tzu-ying

Tai Tzu Ying

Pebulu tangkis asal Taiwan ini baru saja memutuskan pensiun. Walau begitu, Tai bisa gantung raket dengan tenang karena telah mengumpulkan hadiah uang fantastis.

Sepanjang kariernya, perempuan berusia 31 tahun tersebut meraup USD2,595,799 atau setara Rp43,6 miliar! Itu merupakan hadiah dari 17 gelar di BWF World Tour sepanjang kariernya.

3. Viktor Axelsen

Viktor Axelsen raih medali emas Olimpiade Paris 2024 EPA-EFE DIVYAKANT SOLANKI

Pebulu tangkis asal Denmark ini sudah memasuki fase-fase penurunan dalam kariernya. Walau begitu, Axelsen termasuk salah satu pemain yang masih ditakuti oleh lawan.

Sepanjang kariernya, pria berusia 32 tahun ini telah meraih hadiah uang USD2,547,760 atau setara Rp42,8 miliar. Axelsen merupakan monster tunggal putra dengan 27 titel di BWF World Tour.

 

