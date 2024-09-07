Saptoyogo Purnomo Berpeluang Persembahkan Medali Kedua untuk Indonesia di Paralimpiade Paris 2024, Usai Masuk Final 200m T37

PARIS – Atlet para atletik Indonesia, Saptoyogo Purnomo, berpeluang persembahkan medali kedua untuk Indonesia di Paralimpiade Paris 2024. Pasalnya, dia sukses melaju ke final nomor 200m putra klasifikasi T37 pada Paralimpiade Paris 2024.

Saptoyogo mencatatkan waktu terbaiknya tahun ini pada babak kualifikasi di Stade de France, Sabtu (7/9/2024) dini hari WIB. Saptoyogo berada di heat pertama bersama jagoan Brasil, Ricardo Gomes de Mendonca serta wakil Polandia, Michal Kotkowski. Kedua nama ini menjadi unggulan heat pertama bersama wakil Arab Saudi, Ali Nakhli.

Meski begitu, Saptoyogo sukses membuat kejutan dengan finis tercepat pada heat pertama. Saptoyogo finis dengan catatan waktu 23,41 detik. Catatan waktu tersebut menjadi waktu terbaik di tahun ini bagi Saptoyogo.

Sementara di belakangnya, ada Ali Nakhli dengan catatan waktu 23,43 detik serta Michal dan Ricardo dengan 23,51 detik. Catatan waktu tersebut menempatkan Saptoyogo sebagai yang tercepat kedua pada babak kualifikasi nomor 200m T37 putra di bawah Gabriel Luiz da Costa asal Brasil yang memenangi heat kedua dengan catatan waktu 23,05 detik.

Usai pertandingan kualifikasi, Saptoyogo mengungkapkan rasa gembiranya bisa mencatatkan waktu terbaik tahun ini. Meski nomor 200 meter bukan spesialisasinya, Saptoyogo siap memberikan performa terbaik pada laga final.

"Targetnya masuk final terlebih dahulu karena 200 meter ini bukan spesialisasi saya, tetapi ini tadi bisa season best," kata Saptoyogo, dalam keterangan pers NPC Indonesia, Sabtu (7/9/2024).