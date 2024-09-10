Bawa Pulang 14 Medali dari Paralimpiade Paris 2024, Atlet Indonesia Disambut Hangat di Tanah Air

Atlet Indonesia telah tiba di Tanah Air usai berjuang di Paralimpiade Paris 2024. (Foto: Jonathan Simanjuntak/MPI)

JAKARTA – Para atlet Indonesia yang baru saja berjuang di Paralimpiade Paris 2024 telah pulang ke Tanah Air. Kehadiran para atlet itu pun disambut hangat di Tanah Air, terlebih mereka berhasil mencatatkan rekor manis di ajang tersebut usai membawa pulang 14 medali.

Kepulangan atlet Paralimpiade itu langsung disambut oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo di Bandara Soekarno Hatta, Selasa (10/9/2024). Seluruh atlet disambut hangat dan mendapatkan tepuk tangan meriah di Indonesia.

Dito Ariotedjo yang menerima atlet-atlet itu langsung memberikan kalung bunga penyambutan. Politikus Golkar itu juga langsung menyalami atlet-atlet yang telah berjuang untuk Indonesia.

“Selamat datang kepada kontingen Indonesia Paralimpiade 2024 khususnya yang dipimpin oleh Pak Cdm, dan pak Ketua Umum dan seluruh para atlet, pelatih, official, selamat datang kembali di Tanah Air,” kata Dito menyambut mereka, di Bandara Soekarno Hatta, Selasa (10/9/2024).

Kontingen Indonesia berhasil mendapat sebanyak 14 medali dari 13 atlet yang bertanding. Medali-medali yang diperoleh di antaranya 1 medali emas, 8 medali perak dan 5 medali perunggu.

“Ini adalah perolehan medali terbanyak (Indonesia) di kancah paralimpiade,” ungkap Dito.