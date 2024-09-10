Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Bawa Pulang 14 Medali dari Paralimpiade Paris 2024, Atlet Indonesia Disambut Hangat di Tanah Air

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |18:43 WIB
Bawa Pulang 14 Medali dari Paralimpiade Paris 2024, Atlet Indonesia Disambut Hangat di Tanah Air
Atlet Indonesia telah tiba di Tanah Air usai berjuang di Paralimpiade Paris 2024. (Foto: Jonathan Simanjuntak/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Para atlet Indonesia yang baru saja berjuang di Paralimpiade Paris 2024 telah pulang ke Tanah Air. Kehadiran para atlet itu pun disambut hangat di Tanah Air, terlebih mereka berhasil mencatatkan rekor manis di ajang tersebut usai membawa pulang 14 medali.

Kepulangan atlet Paralimpiade itu langsung disambut oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo di Bandara Soekarno Hatta, Selasa (10/9/2024). Seluruh atlet disambut hangat dan mendapatkan tepuk tangan meriah di Indonesia.

Dito Ariotedjo yang menerima atlet-atlet itu langsung memberikan kalung bunga penyambutan. Politikus Golkar itu juga langsung menyalami atlet-atlet yang telah berjuang untuk Indonesia.

“Selamat datang kepada kontingen Indonesia Paralimpiade 2024 khususnya yang dipimpin oleh Pak Cdm, dan pak Ketua Umum dan seluruh para atlet, pelatih, official, selamat datang kembali di Tanah Air,” kata Dito menyambut mereka, di Bandara Soekarno Hatta, Selasa (10/9/2024).

Atlet Indonesia sudah tiba di Tanah Air usai berjuang di Paralimpiade Paris 2024 (Jonathan Simanjuntak/MPI)

Kontingen Indonesia berhasil mendapat sebanyak 14 medali dari 13 atlet yang bertanding. Medali-medali yang diperoleh di antaranya 1 medali emas, 8 medali perak dan 5 medali perunggu.

“Ini adalah perolehan medali terbanyak (Indonesia) di kancah paralimpiade,” ungkap Dito.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/43/3062005/tak-hanya-bonus-tambahan-menpora-dito-ariotedjo-janji-bantu-kebutuhan-olahraga-paralimpik-usai-paralimpiade-paris-2024-H6jbbgbhZ9.jpg
Tak Hanya Bonus Tambahan, Menpora Dito Ariotedjo Janji Bantu Kebutuhan Olahraga Paralimpik Usai Paralimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/43/3061680/segini-rincian-bonus-peraih-medali-paralimpiade-paris-2024-dari-presiden-jokowi-atlet-raih-emas-dapat-rp6-miliar-7gl05EHIny.jpg
Segini Rincian Bonus Peraih Medali Paralimpiade Paris 2024 dari Presiden Jokowi: Atlet Raih Emas Dapat Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/43/3061338/tim-paralimpiade-indonesia-bawa-pulang-14-medali-dari-3-cabor-menpora-ri-ingin-lebih-8622XqUUnO.jpeg
Tim Paralimpiade Indonesia Bawa Pulang 14 Medali dari 3 Cabor, Menpora RI Ingin Lebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/43/3060295/klasemen-akhir-perolehan-medali-paralimpiade-paris-2024-kalah-dari-malaysia-indonesia-finis-di-atas-vietnam-FPhYt6tsaL.jpg
Klasemen Akhir Perolehan Medali Paralimpiade Paris 2024: Kalah dari Malaysia, Indonesia Finis di atas Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/43/3060286/paralimpiade-paris-2024-karisma-evi-bicara-raihan-medali-perak-yang-tak-terduga-wYDxtVyyls.jpg
Paralimpiade Paris 2024: Karisma Evi Bicara Raihan Medali Perak yang Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/43/3060059/hasil-paralimpiade-paris-2024-karisma-evi-tiarani-sumbang-medali-perak-dari-cabor-para-atletik-wd5gN42Qo9.jpg
Hasil Paralimpiade Paris 2024: Karisma Evi Tiarani Sumbang Medali Perak dari Cabor Para Atletik
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement