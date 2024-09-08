Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Paralimpiade Paris 2024: Karisma Evi Bicara Raihan Medali Perak yang Tak Terduga

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |21:52 WIB
Paralimpiade Paris 2024: Karisma Evi Bicara Raihan Medali Perak yang Tak Terduga
Karisma Evi Tiarani menyumbang medali perak di Paralimpiade Paris 2024 (Foto: NPC Indonesia)
A
A
A

PARIS – Karisma Evi Tiarani tak menyangka bisa mempersembahkan medali perak untuk Indonesia pada cabor para atletik Paralimpiade Paris 2024. Pasalnya pada nomor 100m T63, ia kerap kali terbilang mengalami kesulitan.

Drama tersaji dalam partai final nomor 100m T63 putri di Stade de France, Minggu (8/9/2024) dini hari WIB. Karisma sebagai pelari tercepat dunia klasifikasi T42 harus bersaing dengan trio asal Italia yang menguasai klasifikasi T63.

Karisma Evi Tiarani

Karisma sejatinya tak diunggulkan untuk meraih medali. Trio Italia yang bernama Ambra Sabatini, Monica Graziana Contrafatto, dan Martina Caironi selalu perkasa ketika ada penggabungan klasifikasi T42 dan T63.

Namun, usaha keras Karisma untuk meraih medali dinaungi dewi fortuna. Trio Italia hampir saja kembali memborong tiga medali, seperti Paralimpiade Tokyo 2020, sebelum kemudian insiden Ambra Sabatini terjadi.

Pemegang rekor lari tercepat 100 meter T63 tiba-tiba terjatuh jelang finis. Badan Sabatini ikut mengenai rekannya Monica yang akhirnya juga terjatuh.

Karisma yang sedari awal sudah mengawal ketat Martina Caironi bisa finis di urutan kedua dengan catatan waktu 14,26 detik. Catatan ini menjadi rekor dunia baru 100 meter putri T42 setelah pada babak kualifikasi atlet berjilbab itu juga memecahkan rekor dunia dengan waktu 14,34 detik.

Medali emas diraih Martina Caironi yang finis pertama dengan catatan waktu 14,16 detik. Sementara untuk medali perunggu, panitia memutuskan menerima protes dari kubu Italia. Monica Graziana dinyatakan meraih perunggu meski finis dalam kondisi terjatuh karena terkena badan Sabatini.

Graziana mendapatkan medali perunggu bersama Ndidikama Okoh. Wakil Inggris Raya itu finis dengan catatan waktu 14,59 detik, sementara Monica finis dengan catatan waktu 14,60 detik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/43/3062005/tak-hanya-bonus-tambahan-menpora-dito-ariotedjo-janji-bantu-kebutuhan-olahraga-paralimpik-usai-paralimpiade-paris-2024-H6jbbgbhZ9.jpg
Tak Hanya Bonus Tambahan, Menpora Dito Ariotedjo Janji Bantu Kebutuhan Olahraga Paralimpik Usai Paralimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/43/3061680/segini-rincian-bonus-peraih-medali-paralimpiade-paris-2024-dari-presiden-jokowi-atlet-raih-emas-dapat-rp6-miliar-7gl05EHIny.jpg
Segini Rincian Bonus Peraih Medali Paralimpiade Paris 2024 dari Presiden Jokowi: Atlet Raih Emas Dapat Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/43/3061338/tim-paralimpiade-indonesia-bawa-pulang-14-medali-dari-3-cabor-menpora-ri-ingin-lebih-8622XqUUnO.jpeg
Tim Paralimpiade Indonesia Bawa Pulang 14 Medali dari 3 Cabor, Menpora RI Ingin Lebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/43/3061190/bawa-pulang-14-medali-dari-paralimpiade-paris-2024-atlet-indonesia-disambut-hangat-di-tanah-air-f2eHrMIE5k.jpg
Bawa Pulang 14 Medali dari Paralimpiade Paris 2024, Atlet Indonesia Disambut Hangat di Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/43/3060295/klasemen-akhir-perolehan-medali-paralimpiade-paris-2024-kalah-dari-malaysia-indonesia-finis-di-atas-vietnam-FPhYt6tsaL.jpg
Klasemen Akhir Perolehan Medali Paralimpiade Paris 2024: Kalah dari Malaysia, Indonesia Finis di atas Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/43/3060059/hasil-paralimpiade-paris-2024-karisma-evi-tiarani-sumbang-medali-perak-dari-cabor-para-atletik-wd5gN42Qo9.jpg
Hasil Paralimpiade Paris 2024: Karisma Evi Tiarani Sumbang Medali Perak dari Cabor Para Atletik
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement