Tak Hanya Bonus Tambahan, Menpora Dito Ariotedjo Janji Bantu Kebutuhan Olahraga Paralimpik Usai Paralimpiade Paris 2024

JAKARTA – Paralimpiade Paris 2024 telah berakhir dan para atlet Indonesia pun sudah pulang ke Tanah Air. Menyambut para pejuang dari Prancis tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo berjanji akan memberikan bonus tambahan kepada para atlet Tanah Air tersebut.

Diketahui, kontingen atlet Indonesia di Paralimpiade Paris 2024 telah berhasil membawa pulang 14 medali yakni 1 emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Melihat kondisi itu, Dito pun tak hanya akan menyediakan bonus saja, tetapi ia juga berjanji akan membantu kebutuhan pengembangan olahraga paralimpik.

Berbicara bonus, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan bonus kepada yang mendapat emas senilai Rp6 miliar. Kemudian Rp2.750.000.000,- untuk peraih medali perak dan Rp1.650.000.000,- untuk peraih medali perunggu.

“Iya pastinya (ada) bonus tambahannya,” tegas Dito usai pemberian bonus oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu 11 September 2024.

Dito juga memastikan saat ini pihaknya memprioritaskan kebutuhan pengembangan olahraga Paralimpik, mulai dari training center, hingga dukungan untuk bertanding ke single event.