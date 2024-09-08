Klasemen Akhir Perolehan Medali Paralimpiade Paris 2024: Kalah dari Malaysia, Indonesia Finis di atas Vietnam

Berikut klasemen akhir Paralimpiade Paris 2024 (Foto: NPC Indonesia)

GELARAN Paralimpiade Paris 2024 telah berakhir pada Minggu (8/9/2024) malam WIB. Para powerlifting menjadi cabang olahraga (cabor) terakhir yang dipertandingkan.

Sementara itu, medali emas terakhir Paralimpiade Paris 2024 berhasil direbut Ahmad Aminzadeh asal Iran. Ia mendapatkan medali emas di nomor +107 kg putra dengan angkatan terbaik 263 kg.

Berkat tambahan medali emas tersebut, Iran naik tiga peringkat ke urutan 14 di klasemen akhir perolehan medali Paralimpiade Paris 2024. Mereka mengemas 8 emas, 10 perak, 7 perunggu.

Sementara itu, China keluar sebagai juara umum di Paralimpiade Paris 2024. China berada di urutan teratas dengan koleksi 94 emas, 76 perak, 50 perunggu.

Urutan kedua ada Inggris Raya dengan koleksi 49 emas, 44 perak, 31 perunggu. Sedangkan posisi ketiga ditempati Amerika Serikat dengan 36 emas, 42 perak, 27 perunggu.

Indonesia sendiri harus puas berada di urutan ke-50 dalam klasemen akhir perolehan medali Paralimpiade Paris 2024. Tim Merah Putih mengoleksi 1 emas, 8 perak, dan 5 perunggu.

Satu-satunya medali emas Indonesia di Paralimpiade Paris 2024 didapat dari cabor para bulu tangkis. Emas tersebut dipersembahkan Hikmat Ramdani/Leani Ratri Oktila di nomor ganda campuran SL3-SU5.