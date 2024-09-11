Segini Rincian Bonus Peraih Medali Paralimpiade Paris 2024 dari Presiden Jokowi: Atlet Raih Emas Dapat Rp6 Miliar!

RINCIAN bonus peraih medali Paralimpiade Paris 2024 dari Presiden RI, Joko Widodo, sudah diketahui. Atlet peraih medali emas Paralimpiade Paris 2024 mendapat bonus sebesar Rp6 miliar.

Diketahui, Presiden Jokowi menyerahkan bonus kepada para atlet Paralimpiade Paris 2024. Pemberian bonus tersebut dilakukan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi memberi selamat kepada para atlet Indonesia yang sudah berjuang di Paralimpiade Paris 2024. Merkea telah sukses mencetak prestasi gemilang dan memberi kebanggaan luar biasa bagi bangsa Indonesia.

"Saya sangat gembira dan bangga karena dalam ajang tersebut, kontingen Merah-Putih berhasil mencetak sejarah baru seperti tadi disampaikan oleh bapak Menpora, berhasil membawa 14 medali. Satu medali emas, 8 medali perak, dan 5 medali perunggu," kata Jokowi dalam sambutannya.

Pemerintah, kata Jokowi, menyiapkan bonus bagi para peraih medali bagi para atlet hingga pelatih. Bagi peraih medali emas, mereka akan mendapat Rp 6 miliar.

Kemudian, atlet peraih medali perak di Olimpiade Paris 2024 akan mendapat Rp2,75 miliar. Sementara itu, atlet peraih medali perunggu diguyur bonus sebesar Rp1,65 miliar dari Jokowi.

"Dan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar Rp6 miliar untuk peraih medali emas. Rp2.750.000.000 untuk peraih medali perak dan Rp 1.650.000.000 untuk peraih medali perunggu," kata Jokowi.