Hasil Boccia Paralimpiade Paris 2024: Mixed Team Indonesia Sumbang Medali Perak!

Tim Boccia Indonesia sumbang medali perak di nomor mixed team Paralimpiade Paris 2024. (Foto: NPC Indonesia)

PARIS - Indonesia kembali mendapatkan tambahan medali perak di Paralimpiade Paris 2024. Tambahan perak itu datang dari cabang olahraga (cabor) boccia, tepatnya dari nomor mixed team BC1/BC2 yang diwakili oleh tiga atlet Indonesia.

Ketiga atlet tersebut adalah Muhamad Afrizal Syafa, Gischa Zayana, Felix Ardi Yudha. Mereka harus mengakui keunggulan China dalam laga yang berlangsung di South Paris Arena 1, Paris, Prancis, Kamis (5/9/2024) malam WIB.

Pada set pertama, Felix dan kawan-kawan bermain sengit melawan China. Bahkan momen poin menentukan terjadi pada akhir lemparan, di mana China akhirnya memastikan kemenangan di set pertama dengan skor 1-0.

Meski Indonesia kembali bermain cukup baik di set kedua, tetapi China juga tampil lebih baik. Bahkan China berhasil mengamankan set kedua dengan skor telak 3-0. Alhasil, Indonesia tertinggal menjadi 0-4.

Pada set ketiga, Indonesia semakin tertinggal. China kembali tampil dominan dan Indonesia kesulitan untuk mengamankan set ketiga. Felix dkk pun semakin tertinggal dengan tambahan kemenangan menjadi 0-6.

Set keempat, Indonesia kembali tak berkutik. Kali ini skor ketinggalan semakin besar menjadi 0-7. Untungnya set kelima, Indonesia berhasil bangkit.