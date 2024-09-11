Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tim Paralimpiade Indonesia Bawa Pulang 14 Medali dari 3 Cabor, Menpora RI Ingin Lebih

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |05:16 WIB
Tim Paralimpiade Indonesia Bawa Pulang 14 Medali dari 3 Cabor, Menpora RI Ingin Lebih
Menpora RI, Dito Ariotedjo, menyambut kedatangan Tim Paralimpiade Indonesia (Foto: MPI/Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

TANGERANG Menpora RI, Dito Ariotedjo, mengapresiasi keberhasilan Kontingen Indonesia di Paralimpiade Paris 2024 yang sukses membawa pulang 14 medali dari tiga cabang olahraga. Namun, ia ingin jumlah cabor yang berhasil merebut kepingan medali, bertambah pada 2028.

Kontingen Indonesia mampu menyabet 14 medali dengan rincian, satu emas, delapan perak, dan lima perunggu. Itu merupakan catatan terbanyak selama mengikuti Paralimpiade.

Menpora RI Dito Ariotedjo menyambut Tim Paralimpiade Indonesia (Foto: MPI/Jonathan Simanjuntak)

Dito mengucapkan terima kasih kepada Kontingen Indonesia yang telah berjuang keras di Paris, Prancis. Apresiasi itu diberikan saat menyambut kepulangan atlet di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Selasa 10 September 2024.

"Terima kasih sudah mengukir sejarah, menorehkan motivasi dan yang paling penting adalah kalian semua inspirasi khususnya untuk generasi muda dan seluruh masyarakat Indonesia," kata Dito, dikutip Rabu (11/9/2024).

Pria berusia 33 tahun itu meyakini ini merupakan awal mula prestasi-prestasi atlet Indonesia yang akan datang khususnya di Paralimipade. Dito berharap atlet-atlet disabilitas Indonesia bisa kembali mengukir sejarah di Paralimpiade.

"Semoga 2028 kita bisa mengukir sejarah lagi, menambah banyak medali khususnya medali emas dan pemerataan cabang olahraga makin banyak,” harap Dito.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/43/3062005/tak-hanya-bonus-tambahan-menpora-dito-ariotedjo-janji-bantu-kebutuhan-olahraga-paralimpik-usai-paralimpiade-paris-2024-H6jbbgbhZ9.jpg
Tak Hanya Bonus Tambahan, Menpora Dito Ariotedjo Janji Bantu Kebutuhan Olahraga Paralimpik Usai Paralimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/43/3061680/segini-rincian-bonus-peraih-medali-paralimpiade-paris-2024-dari-presiden-jokowi-atlet-raih-emas-dapat-rp6-miliar-7gl05EHIny.jpg
Segini Rincian Bonus Peraih Medali Paralimpiade Paris 2024 dari Presiden Jokowi: Atlet Raih Emas Dapat Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/43/3061190/bawa-pulang-14-medali-dari-paralimpiade-paris-2024-atlet-indonesia-disambut-hangat-di-tanah-air-f2eHrMIE5k.jpg
Bawa Pulang 14 Medali dari Paralimpiade Paris 2024, Atlet Indonesia Disambut Hangat di Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/43/3060295/klasemen-akhir-perolehan-medali-paralimpiade-paris-2024-kalah-dari-malaysia-indonesia-finis-di-atas-vietnam-FPhYt6tsaL.jpg
Klasemen Akhir Perolehan Medali Paralimpiade Paris 2024: Kalah dari Malaysia, Indonesia Finis di atas Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/43/3060286/paralimpiade-paris-2024-karisma-evi-bicara-raihan-medali-perak-yang-tak-terduga-wYDxtVyyls.jpg
Paralimpiade Paris 2024: Karisma Evi Bicara Raihan Medali Perak yang Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/43/3060059/hasil-paralimpiade-paris-2024-karisma-evi-tiarani-sumbang-medali-perak-dari-cabor-para-atletik-wd5gN42Qo9.jpg
Hasil Paralimpiade Paris 2024: Karisma Evi Tiarani Sumbang Medali Perak dari Cabor Para Atletik
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement