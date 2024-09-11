Tim Paralimpiade Indonesia Bawa Pulang 14 Medali dari 3 Cabor, Menpora RI Ingin Lebih

TANGERANG – Menpora RI, Dito Ariotedjo, mengapresiasi keberhasilan Kontingen Indonesia di Paralimpiade Paris 2024 yang sukses membawa pulang 14 medali dari tiga cabang olahraga. Namun, ia ingin jumlah cabor yang berhasil merebut kepingan medali, bertambah pada 2028.

Kontingen Indonesia mampu menyabet 14 medali dengan rincian, satu emas, delapan perak, dan lima perunggu. Itu merupakan catatan terbanyak selama mengikuti Paralimpiade.

Dito mengucapkan terima kasih kepada Kontingen Indonesia yang telah berjuang keras di Paris, Prancis. Apresiasi itu diberikan saat menyambut kepulangan atlet di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Selasa 10 September 2024.

"Terima kasih sudah mengukir sejarah, menorehkan motivasi dan yang paling penting adalah kalian semua inspirasi khususnya untuk generasi muda dan seluruh masyarakat Indonesia," kata Dito, dikutip Rabu (11/9/2024).

Pria berusia 33 tahun itu meyakini ini merupakan awal mula prestasi-prestasi atlet Indonesia yang akan datang khususnya di Paralimipade. Dito berharap atlet-atlet disabilitas Indonesia bisa kembali mengukir sejarah di Paralimpiade.

"Semoga 2028 kita bisa mengukir sejarah lagi, menambah banyak medali khususnya medali emas dan pemerataan cabang olahraga makin banyak,” harap Dito.