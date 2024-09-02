Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Para Badminton Paralimpiade Paris 2024: Leani Ratri Bawa Pulang Medali Perak dari Tunggal Putri

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |19:15 WIB
Hasil Para Badminton Paralimpiade Paris 2024: Leani Ratri Bawa Pulang Medali Perak dari Tunggal Putri
Leani Ratri Oktila harus puas membawa pulang medali perak dari Paralimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/@oktila_lr)
PARIS – Leani Ratri Oktila harus puas membawa pulang medali perak dari cabor para badminton Paralimpiade Paris 2024 nomor tunggal putri SL4. Ia takluk dua gim langsung di partai final dari Cheng He Fang 14-21 dan 18-21.

Bermain di La Chapelle Arena Court 1, Paris, Prancis, Senin (2/9/2024) sore WIB, Leani memulai pertandingan dengan cukup bagus. Sayangnya, Cheng juga mampu memberi perlawanan sengit.

Leani Ratri Oktila

Saling kejar poin terjadi sepanjang gim pertama. Namun, Leani harus menyerah dengan skor 14-21 dari Cheng.

Ketinggalan di gim satu membuat perempuan berusia 33 tahun itu tancap gas pada gim kedua. Leani bahkan sempat memimpin jauh dan memasuki interval lebih dulu.

Tapi, Cheng mampu bangkit dan menemukan ritmenya lagi. Leani dibuat pontang-panting menjalani gim kedua terutama selepas interval.

Di luar dugaan, permainan apik Cheng membuat Leani tak berdaya. Gim kedua berhasil dimenanginya dengan skor 18-21.

Telusuri berita Sport lainnya
